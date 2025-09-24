Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εξέδωσε απόψε διορθωτική ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των κρατουμένων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στο Ντάλας του Τέξας.

🚨 #ÚltimaHora La @SRE_mx informó que en el tiroteo ocurrido esta mañana en un centro de detención del ICE en Dallas, Texas, un mexicano resultó gravemente herido y permanece hospitalizado. https://t.co/CTZJAwNktU — La Silla Rota (@lasillarota) September 24, 2025

Σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, ένας κρατούμενος σκοτώθηκε και άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: FBI confirms the Dallas ICE shooter’s ammunition carried anti-ICE messages. “Early evidence that we’ve seen from rounds that were found near the suspected shooter contain messages that are anti-ice in nature.” pic.twitter.com/5tpDS4Twl3 — Democrats (@thedemocrats22) September 24, 2025

Προηγουμένως, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι υπήρχαν δύο νεκροί και ένας τραυματίας.