Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εξέδωσε απόψε διορθωτική ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των κρατουμένων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στο Ντάλας του Τέξας.

Σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, ένας κρατούμενος σκοτώθηκε και άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Προηγουμένως, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι υπήρχαν δύο νεκροί και ένας τραυματίας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΗΠΑ #Ντάλας #Τέξας