Μια πραγματική τραγωδία σημειώθηκε στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όταν μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από την οροφή του σταδίου Alamodome, μπροστά στα μάτια περισσότερων από 23.000 θεατών.

Ο αεροπόρος συμμετείχε σε προγραμματισμένη επίδειξη καταρρίχησης με σχοινιά, λίγο πριν από την έναρξη αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών στον αγωνιστικό χώρο, ο στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματά του.

Η μοιραία πτώση στο Alamodome

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) και της ομάδας της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ.

Ο στρατιωτικός, ο οποίος υπηρετούσε στο 2ο Απόσπασμα της 6ης Μοίρας Εκπαίδευσης Μάχης της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, συμμετείχε σε προγραμματισμένη επίδειξη καταρρίχησης, η οποία αποτελούσε τμήμα της τελετής «Χαιρετισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις και στους Βετεράνους».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

Τέσσερα μέλη της εξειδικευμένης μονάδας επρόκειτο να πραγματοποιήσουν κατάβαση με σχοινιά από την οροφή του δημοτικού σταδίου, η οποία βρίσκεται σε ύψος περίπου 52 μέτρων .

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ένας αεροπόρος έχασε τον έλεγχο της κατάβασης και έπεσε στο έδαφος, καταλήγοντας στον αγωνιστικό χώρο.

Η επίδειξη ήταν προγραμματισμένη να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της ρίψης του νομίσματος πριν από τη σέντρα.

Βίντεο δείχνουν την στιγμή της πτώσης του στρατιωτικού:

Η μάχη των διασωστών – Σοκ στις κερκίδες

Αμέσως μετά την πτώση, το ιατρικό προσωπικό έσπευσε στο σημείο, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο στρατιωτικό για περίπου δέκα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα San Antonio Express-News, μέλη του προσωπικού του UTSA σχημάτισαν ημικύκλιο γύρω από τον στρατιωτικό προκειμένου να περιορίσουν την ορατότητα προς το σημείο όπου οι διασώστες έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής με φορείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο στάδιο, όπου βρίσκονταν 23.297 θεατές, επικράτησε απόλυτη σιγή και παγωμάρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας Άντριαν Κόρεϊ περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο KSAT τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα:

«Όλοι ήταν σιωπηλοί, η μπάντα σταμάτησε να παίζει. Επικρατούσε απόλυτη σιγή».

Εξαιτίας του συμβάντος, η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε κατά περίπου δέκα λεπτά.

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση της μονάδας

Τα τέσσερα μέλη της στρατιωτικής ομάδας που συμμετείχαν στην εκδήλωση ανήκαν σε μονάδα που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση ελεγκτών αεροπορικών επιχειρήσεων μάχης.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης περιλαμβάνονται εξειδικευμένες τεχνικές καταρρίχησης με σχοινιά, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταχεία αποβίβαση προσωπικού από ελικόπτερα σε ύψη που ξεπερνούν τα 30 μέτρα.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι οι συνέπειες επηρεάζουν τόσο την οικογένεια και τους συναδέλφους του εκλιπόντος όσο και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ανέφερε:

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το περιστατικό που σημειώθηκε στην έναρξη του αποψινού αγώνα ποδοσφαίρου. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τον στρατιωτικό που επλήγη, την οικογένειά του και τους συναδέλφους του στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την άμεση ενεργοποίηση υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό που παρακολούθησαν την τραγωδία.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η American Conference (η αθλητική περιφέρεια του πρωταθλήματος), σημειώνοντας μέσω X ότι βρέθηκε σε άμεση συνεννόηση με τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη διοίκηση του Alamodome, τις τοπικές αρχές και ειδική ομάδα εργασίας.

Statement from the American Conference on tonight’s pregame incident at the Alamodome. https://t.co/74owLnGreQ — The American (@American_Conf) October 18, 2026

Οι αρμόδιες στρατιωτικές και πολιτικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η ταυτότητα του αεροπόρου δεν είχε ανακοινωθεί στις αρχικές επίσημες τοποθετήσεις.