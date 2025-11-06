Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σκηνές βγαλμένες από ταινία απόλυτης φρίκης εκτυλίχθηκαν στο Όστιν του Τέξας στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα βρέθηκε μισόγυμνη, δεμένη με αλυσίδες σε μεταλλική κατασκευή στην αυλή κατοικίας, έχοντας υποστεί φρικτά βασανιστήρια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται να την κρατούσαν αιχμάλωτη και να την κακοποιούσαν επί μήνες. Το μαρτύριό της αποκαλύφθηκε στις 30 Οκτωβρίου, όταν γείτονες άκουσαν απεγνωσμένες κραυγές και ειδοποίησαν την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν τη γυναίκα δεμένη πάνω σε μεταλλική βάση που χρησιμοποιείται για σάκο του μποξ, με εκτεταμένα τραύματα και σημάδια που έδειχναν μακροχρόνιο περιορισμό και κακοποίηση. Τα δεσμά της ήταν τόσο σφιχτά, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να κοπούν με ειδικά εργαλεία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν βαθιά τραύματα στα άκρα, εγκαύματα και πληγές από σφαιρίδια αεροβόλου. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, γνώριζε μια από τις κατηγορούμενες, τη 51χρονη Μισέλ Γκαρσία, την οποία θεωρούσε φίλη της. Όπως ανέφερε, η παρέα αποφάσισε κάποια στιγμή «ότι δεν τη συμπαθούσε πλέον» και την κράτησαν φυλακισμένη στην αυλή, τρέφοντάς τη μία φορά τη μέρα και χτυπώντας τη όποτε επιχειρούσε να δραπετεύσει.

Οι πέντε συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για απαγωγή, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, κακοποίηση ευάλωτου ατόμου και παράνομο περιορισμό.

Ακόμη πιο φρικιαστική διάσταση προσθέτει το γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι διέμεναν και δύο μικρά παιδιά. Οι κοινωνικές υπηρεσίες τα απομάκρυναν αμέσως, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, ένα από αυτά –ένα αγόρι τεσσάρων ετών– φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι ο πατέρας του «πυροβολούσε τη γυναίκα όταν ήταν κακή».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως «ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα βασανισμού των τελευταίων ετών». Οι πέντε κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση με εγγύηση ύψους 305.000 δολαρίων ο καθένας, ενώ οι πρώτες δίκες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.