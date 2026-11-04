Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές των ενδιάμεσων εκλογών σημειώθηκε στο Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο κατάφερε να επικρατήσει του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, βάζοντας τέλος σε μία περίοδο 33 ετών χωρίς νίκη των Δημοκρατικών σε πολιτειακή αναμέτρηση.

«Πήραμε πίσω το Τέξας», δήλωσε ο Ταλαρίκο στους υποστηρικτές του στο Ώστιν, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως μήνυμα απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που είχαν επενδύσει τεράστια ποσά στην εκλογική μάχη.

Με καταμετρημένο περίπου το 75% των ψήφων, ο Ταλαρίκο συγκέντρωνε 59%, έναντι 39% του αντιπάλου του, σε μία πολιτεία όπου μόλις δύο χρόνια νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με ποσοστό περίπου 56%.

«Απόψε νικήσαμε τον Γολιάθ»

Μιλώντας στους υποστηρικτές του στο Ώστιν, ο Ταλαρίκο παρουσίασε τη νίκη του ως επικράτηση των ψηφοφόρων απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που, όπως υποστήριξε, επιχείρησαν να επηρεάσουν την εκλογική μάχη.

«Απόψε νικήσαμε τον Γολιάθ», δήλωσε, χρησιμοποιώντας τη βιβλική αναφορά για να περιγράψει την έκβαση της αναμέτρησης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εκλογή του αποτελεί μήνυμα προς τους μεγάλους δωρητές και όσους, κατά τον ίδιο, επιχειρούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του πολιτικού συστήματος μέσω της οικονομικής τους ισχύος.

«Όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να αντισταθούν στον λαό του Τέξας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, πρόσθεσε ότι η κάλπη έστειλε μήνυμα «σε κάθε δισεκατομμυριούχο μεγαλοδωρητή» και σε όσους θεωρεί ότι υπερασπίζονται ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.

«Ο λαός του Τέξας ήταν η σφεντόνα μου και απόψε νικήσαμε τον Γολιάθ», είπε.

Το πρόγραμμα που τον οδήγησε στη Γερουσία

Ο Ταλαρίκο κατέβηκε στην εκλογική μάχη με ένα προοδευτικό πρόγραμμα που έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ανισότητα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας.

Η υποψηφιότητά του κατάφερε να συγκεντρώσει σημαντική υποστήριξη σε μια πολιτεία που για δεκαετίες αποτελούσε σταθερό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών.

Η επικράτησή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1994 που Δημοκρατικός κερδίζει αναμέτρηση πολιτειακού επιπέδου στο Τέξας.

Ο καθηγητής που άλλαξε την πολιτική ιστορία του Τέξας

Ο Τζέιμς Ντελ Ταλαρίκο γεννήθηκε τον Μάιο του 1989 στο Ράουντ Ροκ του Τέξας.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ώστιν και του Χάρβαρντ, ενώ πριν εισέλθει στην πολιτική εργάστηκε ως καθηγητής Αγγλικών σε γυμνάσιο και αργότερα ως εκτελεστικός διευθυντής μη κερδοσκοπικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης.

Από το 2018 υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας.

Παράλληλα με την πολιτική του δραστηριότητα, ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές Θεολογίας στο Πρεσβυτεριανό Θεολογικό Σεμινάριο του Ώστιν.

Η πολιτική του προσέγγιση έχει συνδεθεί με ένα είδος προοδευτικού λαϊκισμού που αντλεί στοιχεία και από τη χριστιανική κοινωνική διδασκαλία.

Από τις προκριματικές στη μεγάλη ανατροπή

Ο Ταλαρίκο ανακοίνωσε το 2025 ότι θα διεκδικήσει μία θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2026.

Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών επικράτησε της βουλευτού Τζάσμιν Κρόκετ, εξασφαλίζοντας το χρίσμα του κόμματος.

Στις γενικές εκλογές βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Κεν Πάξτον, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας.

Η τελική του επικράτηση σηματοδοτεί μία σημαντική αλλαγή στον πολιτικό χάρτη της πολιτείας, καθώς για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια ένας Δημοκρατικός καταφέρνει να κερδίσει τέτοια αναμέτρηση στο Τέξας.

Πάνω από 600 εκατ. δολάρια στην εκλογική μάχη

Η μάχη για το Τέξας εξελίχθηκε σε μία από τις ακριβότερες αναμετρήσεις των ενδιάμεσων εκλογών.

Και τα δύο κόμματα θεωρούσαν την έδρα καθοριστικής σημασίας και επένδυσαν τεράστια ποσά στην προεκλογική εκστρατεία.

Σύμφωνα με στοιχεία της AdImpact, οι συνολικές δαπάνες για τις καμπάνιες ξεπέρασαν τα 600 εκατ. δολάρια.

Στελέχη των Ρεπουμπλικανών είχαν προειδοποιήσει ότι η ανάδειξη του Πάξτον ως υποψηφίου θα τους ανάγκαζε να διαθέσουν σημαντικά κεφάλαια για να υπερασπιστούν την έδρα απέναντι στον Ταλαρίκο.

Τελικά, παρά την τεράστια οικονομική κινητοποίηση, ο Δημοκρατικός υποψήφιος κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να προσθέσει το Τέξας στον χάρτη των μεγάλων εκπλήξεων των ενδιάμεσων εκλογών.