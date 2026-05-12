Μπελάδες για το Netflix. Η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα streaming μηνύθηκε από το Τέξας ότι συλλέγει προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε παιδιά και ενήλικες, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, και χρησιμοποιεί «εθιστικό» περιεχόμενο για να τους κρατήσει εθισμένους.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατηγόρησε τον γίγαντα του streaming ότι «κατασκοπεύει» πολίτες, λέγοντας ότι «καταγράφει και αποκομίζει έσοδα από δισεκατομμύρια χρήστες» και συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι χρήστες στην πλατφόρμα, παρά το γεγονός ότι δηλώνει πως δεν το κάνει. Όπως υποστηρίζει, οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο χρήστης στην πλατφόρμα αυτή, καταγράφεται.

«Όταν βλέπετε Netflix, το Netflix βλέπει εσάς», αναφέρει η καταγγελία που κατατέθηκε τη Δευτέρα από τον κορυφαίο Εισαγγελέα του Τέξας.

Το Netflix απέρριψε τους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι θα τους αντιμετωπίσει στο δικαστήριο, σύμφωνα με ανακοίνωσή του στο Reuters. «Με σεβασμό προς τη σπουδαία πολιτεία του Τέξας και τον Γενικό Εισαγγελέα Πάξτον, αυτή η αγωγή στερείται ουσίας και βασίζεται σε ανακριβείς και διαστρεβλωμένες πληροφορίες», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, εκπρόσωπος του Netflix. «Το Netflix λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των μελών μας και συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων παντού όπου δραστηριοποιούμαστε».

Tο BBC, επικοινώνησε με το Netflix, χωρίς όμως να πάρει απάντηση.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, το Netflix κατηγορείται ότι καλλιέργησε μια ψευδή εικόνα, ότι σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών της. Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις του πρώην επικεφαλής της, Ριντ Χέιστινγκς, το 2019 και το 2020, ότι η εταιρεία δεν θα προχωρούσε ποτέ σε οικονομική εκμετάλλευση ή πώληση των δεδομένων των χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι το Netflix χρησιμοποίησε εθιστικές μεθόδους, όπως η αυτόματη αναπαραγωγή, σε συνδυασμό με μια εξαιρετικά λεπτομερή καταγραφή της δραστηριότητας των συνδρομητών για να διασφαλίσει τη μέγιστη παραμονή τους στην πλατφόρμα. Η εταιρεία μπορούσε να παρακολουθεί κάθε κλικ και κάθε δευτερόλεπτο θέασης, συγκεντρώνοντας έτσι έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών.

«Από το 2022, η εταιρεία φέρεται να ξεκίνησε την εμπορική αξιοποίηση αυτών των δεδομένων, τα οποία είχαν συλλεχθεί αθόρυβα από παιδιά και οικογένειες, χρησιμοποιώντας τα για να ενισχύσει τα έσοδά της κατά δισεκατομμύρια δολάρια. Ουσιαστικά, ενώ το Netflix υποσχέθηκε στους συνδρομητές μια διέξοδο από την επιτήρηση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας με αντάλλαγμα μια μηνιαία συνδρομή, τελικά αθέτησε αυτή την εμπιστοσύνη, δημιουργώντας ένα σύστημα ιχνηλάτησης από το οποίο οι χρήστες πλήρωσαν για να ξεφύγουν», αναφέρει η αγωγή.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας ζητά από το δικαστήριο να διατάξει το Netflix να διαγράψει τυχόν δεδομένα που «συλλέχθηκαν με δόλο από Τεξανούς», να παύσει την επεξεργασία των δεδομένων τους για στοχευμένη διαφήμιση, και να απενεργοποιήσει την αυτόματη αναπαραγωγή ως προεπιλογή για τα παιδικά προφίλ.