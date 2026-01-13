Ένα συγκλονιστικό περιστατικο έρχεται να ταράξει τα νερά της πολιτείας του Τέξας, ενώ εγείρει σοβαρά ερωτήματα, προκαλώντας προβληματισμό. Η καθηγήτρια Τζέιντεν Ρενέ Τσαρλς βρίσκεται αντιμέτωπη με την σοβαρή κατηγορία του βιασμού ενός 14χρονου μαθητή της, στο μπροστινό κάθισμα του SUV της στο πάρκινγκ ενός Walmart στο Τέξας, ενώ δύο άλλοι μαθητές κάθονταν λίγο πιο πίσω, προφανώς παρακολουθώντας όλες τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δικογραφία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2024, όταν η Τσαρλς, η οποία σήμερα είναι 26 ετών, μετέφερε τους τρεις μαθητές, μεταξύ των οποίων μια 15χρονη και έναν 16χρονο, στο πάρκινγκ ενός Walmart στην πόλη Άλις του Τέξας.

Teacher accused of raping boy, 14, in car — while two other teens sat in the back https://t.co/5tuVAvYuab pic.twitter.com/MHLW37cMhF — New York Post (@nypost) January 11, 2026

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, η εκπαιδευτικός, έδεσε μια κουβέρτα γύρω από τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και βίασε τον μικρότερο από τους τρεις μαθητές, ενώ οι άλλοι δύο έφηβοι βρισκόταν στα πίσω καθίσματα.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος στο παιδί του 14χρονου, τη στιγμή του φερόμενου βιασμού. Δύο από τους εφήβους που ήταν στο αυτοκίνητο, ισχυρίστηκαν ότι η Τσαρλς, που ήταν καθηγήτρια Φυσικής στο Agua Dulce Secondary School, είχε σεξουαλικές σχέσεις και με άλλους μαθητές.

Alice, Texas | According to court documents, 26-year-old Jaden Renee Charles, a middle school teacher in Texas, is accused of sexually assaulting a 14-year-old boy in the front seat of her SUV parked at a Walmart. The incident allegedly took place shortly after 2 a.m. on… pic.twitter.com/MfsuI3PEGx — 🅽🅴🆁🅳🆈, 🅴🆂🆀 (@Nerdy_Addict) January 11, 2026



Η καθηγήτρια εμφανίστηκε στο δικαστήριο το πρωί της περασμένης Πέμπτης (8/1) κατηγορούμενη για δύο αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, σε δύο κομητείες με την επόμενη ακροαματική διαδικασία να ορίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.