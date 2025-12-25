Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Άνω‑κάτω έγινε ένα κατάστημα στο βόρειο Τέξας την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν δύο άνδρες επιχείρησαν να αρπάξουν ένα ΑΤΜ από το εσωτερικό ενός σούπερ μάρκετ 7‑Eleven, σέρνοντας το μηχάνημα μέχρι το πάρκινγκ με ένα SUV που είχαν κλέψει από το Ντάλας.

Η προσπάθεια, που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, κατέληξε σε εκτεταμένες καταστροφές στο κατάστημα αλλά σε αποτυχημένη κλοπή.

WATCH: Masked thieves ram a stolen SUV into a Texas 7-Eleven, shattering the store windows and tearing out an ATM. Police say the vehicle was stolen in Dallas and could be tied to other ATM heists. pic.twitter.com/PTzdxZMkoi — Fox News (@FoxNews) December 24, 2025

Τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία του White Settlement, προαστίου κοντά στο Φορτ Γουόρθ, δείχνουν τους δύο δράστες να φτάνουν στο 7‑Eleven λίγο πριν τις 4 π.μ., φορώντας σκούρα ρούχα και κουκούλες.

Ένας από αυτούς φαίνεται να σπάει αρχικά την τζαμαρία με ένα βαρύ αντικείμενο και στη συνέχεια να δένει με καλώδιο το ΑΤΜ στο πίσω μέρος του SUV, ενώ ο δεύτερος βάζει μπροστά τον κινητήρα.

Καθώς ο οδηγός πάτησε γκάζι, το μηχάνημα διαπέρασε το εσωτερικό του καταστήματος, σπάζοντας ράφια, τζαμαρίες και προϊόντα, αφήνοντας πίσω του δρόμο καταστροφής πριν ξεκινήσει να το σέρνει στο δρόμο. Οι αξιωματικοί είπαν ότι χρειάστηκαν δύο προσπάθειες μέχρι το ΑΤΜ να υποχωρήσει από το δέσιμό του και να αποσπαστεί.

Καθώς οι ληστές οδηγώντας απομακρύνονταν, το καλώδιο που κρατούσε το ΑΤΜ στο όχημα έσπασε, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε υπηρεσιακή οδό κοντά στον αυτοκινητόδρομο I‑30, εντός του Fort Worth. Η αστυνομία το ανέκτησε στη συνέχεια.

Σε μικρή απόσταση πιο μακριά από το σημείο του περιστατικού, βρέθηκε το κλεμμένο SUV παρατημένο, επίσης από τις Αρχές. Όπως ανακοίνωσαν, το όχημα είχε δηλωθεί ως κλαπέν από το Ντάλας, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα για τη διάπραξη της απόπειρας.

Η Αστυνομία του White Settlement έχει απευθύνει έκκληση στο κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο υπόπτων, οι οποίοι περιγράφονται ως άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα, ενώ η έρευνα για το αν το περιστατικό συνδέεται με άλλα πρόσφατα περιστατικά σε καταστήματα της περιοχής συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: whmi.com