Ένα 6χρονο αγοράκι στο Τέξας, παραλίγο να χάσει τη ζωή του από μια σπάνια πάθηση, που αρχικά είχε εκτιμηθεί από τους γιατρούς, ότι ήταν απλή γρίπη.

Χάρη στην επιμονή της μητέρας του και μια κρίσιμη αναζήτηση στο διαδίκτυο, η ιστορία είχε αίσιο τέλος.

Ο μικρός Γουίτεν Ντάνιελ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πονοκέφαλο και ζάλη τον περασμένο Απρίλιο, όπου αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη.

Ωστόσο, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, έχασε την ικανότητα να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του, ενώ αργότερα υπέστη σπασμούς και εγκεφαλικά επεισόδια.

Οι γιατροί διέγνωσαν τελικά μια σπάνια και απειλητική για τη ζωή του, σπηλαιώδη δυσπλασία – μια διαρροή αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο.

Με τους γιατρούς να μην αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, η μητέρα του, Κάσι Ντάνιελ, έκανε μια απελπισμένη αναζήτηση στο Google και εντόπισε άρθρο του Δρ. Ζακ Μόρκος, νευροχειρουργού στο UTHealth Houston, ειδικού στην πάθηση.

Επικοινώνησε άμεσα μαζί του και ο γιατρός ζήτησε την επείγουσα μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο.

Ο Γουίτεν υποβλήθηκε σε τετράωρη χειρουργική επέμβαση από τον Δρ. Μόρκος και τον παιδοχειρουργό Δρ. Μάνις Σαχ.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής: το παιδί ξύπνησε, ανέπνεε και μιλούσε κανονικά.

Μετά από έξι εβδομάδες νοσηλείας, επέστρεψε στο σπίτι του και γιόρτασε τα 7α γενέθλιά του.

«Ευχαριστώ τους γιατρούς που με βοήθησαν να ξαναδώ τους φίλους μου», δήλωσε συγκινημένος ο μικρός Γουίτεν.

Σύμφωνα με την οργάνωση Alliance to Cure Cavernous Malformation, η συγκεκριμένη πάθηση επηρεάζει περίπου έναν στους πεντακόσιους ανθρώπους, συχνά χωρίς να προκαλεί συμπτώματα, μέχρι να προκληθεί αιμορραγία ή νευρολογική βλάβη.