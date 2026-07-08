Πράκτορας της ICE, της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό αυτοκινητιστή κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» στο Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας (νότια), ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo—an illegal alien from Mexico—attempted to evade arrest.… https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από εκείνους δύο Αμερικανών υπηκόων, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Επανειλημμένα, σε παλαιότερες υποθέσεις αυτής της φύσης, η δημοσιοποίηση βίντεο από φορητές κάμερες έθεσε υπό αμφισβήτηση όσα υποστήριξαν οι αμερικανικές αρχές. Στο χθεσινό θανατηφόρο επεισόδιο, αυτόπτες μάρτυρες τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο, ανέφερε ρεπορτάζ του NBC News.

🇺🇸🔴🇲🇽 Agente del ICE dispara contra migrante mexicano y lo mata durante un operativo en Houston, Texas. La agencia asegura que Lorenzo Salgado Araujo intentó atropellar a las autoridades 📺 #MILENIO19h con @janupi pic.twitter.com/TwDFov286R — Milenio (@Milenio) July 8, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, διαβεβαίωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, τον οποίο παρουσίασε ως Μεξικανικό υπήκοο που βρισκόταν παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψή του στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, έπεσε πάνω σε όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε όπλο προσπαθώντας να χτυπήσει πράκτορα της ICE», ανέφερε το υπουργείο.

Ο πράκτορας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο «σε νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση. Συμπλήρωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Investigan muerte de mexicano durante operativo del ICE en Houston Un ciudadano mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araujo falleció este martes tras recibir un disparo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en… pic.twitter.com/VJdWfC0fni — El Mitotero (@elmitoteromx) July 8, 2026

Έχουν αρχίσει να διενεργούνται δύο διακριτές έρευνες για την υπόθεση, από το υπουργείο και το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του DHS. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, το FBI διενεργεί έρευνα για επίθεση εναντίον αστυνομικού — και όχι για τον θάνατο του Μεξικανού πολίτη.

Η αστυνομία μετανάστευσης αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμεταναστευτική επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζει χαρακτηρίζονται συχνά βάρβαρες, ενώ οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, καθώς συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες για τη δράση της, προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και κατακραυγή στη χώρα.