Τουλάχιστον 161 άνθρωποι συνέχιζαν να αγνοούνται χθες Τρίτη 8/7,, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Τέξας, οι οποίες ήδη στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από εκατό ανθρώπους, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής του αμερικανικού Νότου.

Flash floods swamped a road crossing the Llano River in Kingsland, Texas in a matter of minutes on Friday, blocking access to pedestrians and vehicles alike.

A time-lapse video showed the swelling waters cutting off the bridge as a group of people retreated from the surge. pic.twitter.com/mnjVNavocI

— The Associated Press (@AP) July 8, 2025