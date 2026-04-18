Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας αποκαλύφθηκε στο Τέξας των ΗΠΑ, με πρωταγωνίστρια μια μητέρα τριών παιδιών, που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, σε κύκλωμα πορνείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ συνελήφθη την Τρίτη (14/4), αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εκβιασμό και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Οι Aρχές εκτιμούν ότι στρατολογούσε νεαρές γυναίκες ως συνοδούς και τους παρείχε «οδηγίες» για το επάγγελμα, ενώ φέρεται να διαχειριζόταν το κύκλωμα από το σπίτι της, σε προάστιο του Φορτ Γουόρθ.

Glamorous Texas mother-of-three ran finishing school for PROSTITUTES out of her comfortable suburban home, cops say https://t.co/7yG7x0EkaF — Daily Mail (@DailyMail) April 17, 2026

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη διάσταση, καθώς γίνεται λόγος για εμπλοκή ενός πρώην αρχηγού της αστυνομίας αλλά και ενός εν ενεργεία αστυνομικού. Παράλληλα, η ίδια φέρεται να διατηρούσε λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans.

A mother of three was reportedly taken into custody again after she was accused of helping her husband run a prostitution ring out of the family's home.

FULL STORY –> https://t.co/fB2Y4hUqNG pic.twitter.com/Qbpkscj5Kv — News 4 San Antonio (@News4SA) April 18, 2026



Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 8 Απριλίου, είχε συλληφθεί και ο σύζυγός της με την κατηγορία της μαστροπείας. Αρχικά δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σε βάρος της ίδιας, ωστόσο η έρευνα οδήγησε τελικά και στη δική της σύλληψη.

Texas mom of 3 accused of helping husband run prostitution ring catering to cops out of their family home pic.twitter.com/DOunVpgJwy — TaraBull (@TaraBull) April 16, 2026

Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι αστυνομικοί από την πόλη Γκόντλεϊ, επισκέπτονταν συχνά το σπίτι του ζευγαριού. Οι αστυνομικές Αρχές κατάσχεσαν κινητό τηλέφωνο μίας χρήσης, στο οποίο εντοπίστηκαν στοιχεία πελατών, που φέρονται να συναλλάσσονται με το ζευγάρι έως και δέκα χρόνια πίσω, σύμφωνα με το CBS News.

Η Κέτσερσαϊντ φέρεται να χρέωνε έως και 1.000 δολάρια την ώρα για σεξουαλικές υπηρεσίες, τιμή που επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα των Αρχών. Παράλληλα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το κύκλωμα συγκέντρωνε ευαίσθητα στοιχεία πελατών με σκοπό τον εκβιασμό τους , στοχοποιώντας κυρίως άτομα με κοινωνική επιρροή.

The $1,000/Hour Trap: How a Brothel Owned a Police Department. ​A mother of three just got busted for running a $1,000-an-hour prostitution ring out of her home in Godley, Texas. But this wasn’t your average bust. Her exclusive client list? The local police department. ​Ashley… pic.twitter.com/YqzJjcssBz — Desiree (@DesireeAmerica4) April 16, 2026

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η υπόθεση παίρνει ολοένα και πιο περίπλοκη τροπή, με τις Αρχές να περιγράφουν ένα δίκτυο δραστηριοτήτων που εκτείνεται πέρα από μια απλή προσωπική σχέση.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο σύζυγος φέρεται να αναλάμβανε ενεργό ρόλο στην εξεύρεση ερωτικών συντρόφων για τη γυναίκα του, αξιοποιώντας ακόμη και διαδικτυακές εφαρμογές, την ώρα που εκείνη διατηρούσε παρουσία και σε πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο ίδιος της είχε συστήσει έναν άνδρα με το όνομα «Ματ», ο οποίος φέρεται να κατέβαλε 200 δολάρια για σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερες συναλλαγές από το ίδιο πρόσωπο, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για συστηματική δραστηριότητα. Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκαν και μηνύματα που φέρεται να δείχνουν ότι η γυναίκα καθοδηγούσε άλλη γυναίκα σχετικά με το πώς να δραστηριοποιείται ως συνοδός πολυτελείας, γεγονός που ενδέχεται να διευρύνει το κατηγορητήριο.

TEXAS SCANDAL: MOM OF 3 ACCUSED OF RUNNING $1K…HOUR OPERATION – AND COPS WERE ALLEGEDLY INVOLVED Authorities say a woman in Godley, Texas was running a high-end operation out of her own home—allegedly charging up to $1,000 an hour and even teaching others how to get in the… pic.twitter.com/JKFpoHkUYB — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) April 17, 2026



Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή. Σε δηλώσεις της πριν από τη σύλληψή της, τόνισε ότι δεν είναι ιερόδουλη ούτε υπήρξε ποτέ θύμα εκμετάλλευσης, υπερασπιζόμενη παράλληλα τον σύζυγό της ως «εξαιρετικό πατέρα και σύντροφο». Υποστήριξε επίσης πως δεν υπήρχε κανένα οργανωμένο κύκλωμα, επιμένοντας ότι οι πράξεις μεταξύ συναινούντων ενηλίκων δεν θα έπρεπε να ποινικοποιούνται.

Είχε καταδικαστεί για πορνεία και στο παρελθόν

Το παρελθόν της, ωστόσο, βαραίνει την υπόθεση. Είχε καταδικαστεί για παρόμοια αδικήματα το 2012 και το 2016, ενώ το 2023 απομακρύνθηκε από επιτροπή σχολικής περιφέρειας που σχετιζόταν με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μετά την αποκάλυψη των προηγούμενων καταδικών της.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνέχιζε να διαφημίζεται σε ιστοσελίδες συνοδών, προκαλώντας αντιδράσεις και την απομάκρυνσή της και από άλλες θέσεις ευθύνης.

Σήμερα, η ίδια κρατείται με εγγύηση 20.000 δολαρίων, ενώ ο σύζυγός της παραμένει στη φυλακή με εγγύηση που αγγίζει τα 450.000 δολάρια, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για προώθηση πορνείας κατ’ εξακολούθηση και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το πλήρες εύρος της εμπλοκής, τόσο των κατηγορουμένων όσο και πιθανών συνεργών.