Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Τέξας, όπου ένας άνδρας, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο διαμερίσματος, να γρονθοκοπεί βάναυσα τον τρίχρονο γιο του.

Αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στο συγκρότημα διαμερισμάτων στο Γουέικο, για να διερευνήσουν την επίθεση. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο 29χρονος Πολ Θέιμς.

Στο ιδιαίτερα σκληρό οπτικό υλικό, ο Θέιμς φαίνεται να σηκώνει το νήπιο και να το χτυπά τουλάχιστον πέντε φορές στον κορμό με κλειστή γροθιά. Όταν το νήπιο αρχίζει να κλαίει, ο ίδιος ο πατέρας του, το αρπάζει από το πρόσωπο και το ρωτά απειλητικά: «Θα σταματήσεις να παίζεις;». Στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο, έχοντας μαζί του το παιδί.

This animal, Paul Thames, 29, beats the hell out of his 3-year-old son in Waco, TX. What kind of subhuman garbage brain lacks the capacity to self-control like this? But a great neighbor to have for witnessing purposes, right you theo-cucks? pic.twitter.com/5HJTgkE2bv — Chris Dorr (@RealChrisDorr) January 18, 2026

Το τρίχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και, σύμφωνα με τις αρχές, αργότερα πήρε εξιτήριο.

A man in Texas was allegedly caught on camera brutally beating a 3-year-old boy, according to authorities. https://t.co/SUB25wl5Zc pic.twitter.com/VqIAAxPvlr — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) January 18, 2026

Ο 29χρονος παραδόθηκε στις αρχές και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας ΜακΛέναν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε παιδί, το οποίο συνιστά κακούργημα τρίτου βαθμού. Παραμένει υπό κράτηση, ενώ το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 200.000 δολαρίων.