Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Τέξας, όπου ένας άνδρας, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο διαμερίσματος, να γρονθοκοπεί βάναυσα τον τρίχρονο γιο του.

Αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στο συγκρότημα διαμερισμάτων στο Γουέικο, για να διερευνήσουν την επίθεση. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο 29χρονος Πολ Θέιμς.

Στο ιδιαίτερα σκληρό οπτικό υλικό, ο Θέιμς φαίνεται να σηκώνει το νήπιο και να το χτυπά τουλάχιστον πέντε φορές στον κορμό με κλειστή γροθιά. Όταν το νήπιο αρχίζει να κλαίει, ο ίδιος ο πατέρας του, το αρπάζει από το πρόσωπο και το ρωτά απειλητικά: «Θα σταματήσεις να παίζεις;». Στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο, έχοντας μαζί του το παιδί.

 

Το τρίχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και, σύμφωνα με τις αρχές, αργότερα πήρε εξιτήριο.

 

 

Ο 29χρονος παραδόθηκε στις αρχές και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας ΜακΛέναν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε παιδί, το οποίο συνιστά κακούργημα τρίτου βαθμού. Παραμένει υπό κράτηση, ενώ το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 200.000 δολαρίων.

