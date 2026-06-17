Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου , στις αμερικανικές αρχές, μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην πολιτεία του Τέξας.

Το αεροπλάνο, κατέπεσε και συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσέγγισης για προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λαρέντο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί νωρίτερα από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Κάμπος στο Μεξικό και βρισκόταν στο τελικό στάδιο της διαδρομής του πριν τη μοιραία πρόσκρουση στο έδαφος.

Στο σημείο της συντριβής έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σε οπτικό υλικό και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι διασώστες διακρίνονται να χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία και να σπάνε το τζάμι του παραθύρου του πιλοτηρίου, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό της καμπίνας που είχε υποστεί παραμορφώσεις.

Δείτε βίντεο από τον απεγκλωβισμό των επιβατών:

A Cessna 680 Citation Latitude arriving from Los Cabos International Airport crashed while on approach to Laredo International Airport earlier today. Emergency crews rushed to the scene and were seen breaking the cockpit window to rescue those on board. pic.twitter.com/Hf1pBWPyTU — Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2026

Ένας νεκρός και πέντε διασωθέντες

Στο εσωτερικό του Cessna 680 Citation Latitude βρίσκονταν συνολικά έξι επιβαίνοντες (πλήρωμα και επιβάτες).

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ανασύρθηκε νεκρός, ενώ οι υπόλοιποι πέντε επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.