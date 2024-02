Οι πυρκαγιές που μαίνονται στο βόρειο Τέξας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας.

Μόλις το 3% της πυρκαγιάς του Σμόουκχάους Κρικ έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Η τεράστια πυρκαγιά, που εξαπλώνεται λόγω των θυελλωδών ανέμων και των αφύσικα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, έχει ήδη κάψει 3.440.000 στρέμματα.

Στη μικρή πόλη Στίνετ μία 83χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, δήλωσε την Τετάρτη ένας αξιωματούχος της κομητείας Χάτσινσον, ενώ πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 20 κτήρια έχουν καταστραφεί.

Περίπου 100 χιλιόμετρα πιο ανατολικά, στην πόλη Κανάντιαν με περίπου 2.300 κατοίκους, «έχουν καεί πολλά σπίτια», σύμφωνα με τον δήμαρχο, Τέριλ Μπάρτλετ, αλλά «ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανείς σοβαρά».

Όπως επεσήμανε ο Τσαντ Μίερς, μετεωρολόγος στο CNN, η πυρκαγιά έχει κάψει δύο γήπεδα ποδοσφαίρου το δευτερόλεπτο.

Συνολικά πέντε πυρκαγιές μαίνονται στο Τέξας και έχουν κάψει περισσότερα από 4.040.000 στρέμματα.

🚨🇺🇸 Texas, US Fires

Literal hell on Earth as fires continue to rip through Texas.

These look anything but natural. pic.twitter.com/Ca1De4QKRE

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 28, 2024