Τους 82 έχει φτάσει ο απολογισμός των νεκρών από τις πλημμύρες στο Τέξας, όπου 41 άνθρωποι ακόμη αγνοούνται. Ένα συγκλονιστικό time-lapse βίντεο δείχνει την ταχύτητα με την οποία αυξήθηκε η στάθμη του νερού στον ποταμό Llano, στην περιοχή Κίνγκσλαντ, προκαλώντας πολλές καταστροφές και θανάτους.

Το κλιπ δείχνει τον ποταμό να υπερχειλίζει μέσα σε περίπου 30 λεπτά. Στα 50 λεπτά τα ορμητικά νερά έχουν φτάσει ακόμα πιο ψηλά.

Στην κομητεία Κερ, που επλήγη ιδιαίτερα σφοδρά, πνίγηκαν τουλάχιστον 40 ενήλικες και 28 παιδιά. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και 10 κορίτσια και ένας ομαδάρχης από την καλοκαιρινή κατασκήνωση Mystic, που βρισκόταν στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε.

Η στάθμη του ποταμού Llano αυξήθηκε κατά έξι μέτρα μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες την 4η Ιουλίου. Μετεωρολόγοι ανακοίνωσαν πως έπεσε νερό τεσσάρων μηνών μέσα σε μερικές μόλις ώρες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως θα πάει «πιθανόν» επιτόπου την Παρασκευή, 11 Ιουλίου. «Αυτή είναι καταστροφή που είχαμε να δούμε 100 χρόνια και είναι φρικτό να βλέπεις τι έγινε», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Νιού Τζέρζι, προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού στην εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και τον εξαιρετικά βαρύ απολογισμό. «Δεν το πιστεύω», απάντησε ερωτηθείς εάν θεωρεί πως θα είχε αξία η επαναπρόσληψη μέρους του προσωπικού που απολύθηκε.

Texas governer warns of new floods and more rainfall on Friday @ShivanChanana and @JyotsnaKumar13 report pic.twitter.com/iqQvYq7thh

#WorldDNA | Death toll due to Texas floods rises to 78, including 28 children who were a part of a summer camp

Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν το Σαββατοκύριακο πως δεν υπήρξαν επαρκείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους πλημμυρών.

Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας νωρίς το πρωί της Παρασκευής, που ανέβασαν το επίπεδο του ποταμού πλάι στον οποίο βρισκόταν η κατασκήνωση για κορίτσια κατά οκτώ μέτρα μέσα σε 45 λεπτά. Η κατακρήμνιση έφτασε τα 300 χιλιοστά ανά ώρα, το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης κατά κανόνα.

At least 51 people have died after heavy rain caused flash flooding, with water bursting from the banks of the Guadalupe River in Texas.

The floods have also caused significant damage – Texas officials are facing scrutiny over their preparations. pic.twitter.com/pJ4zvJtsyR

