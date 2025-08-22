Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απείλησε την Παρασκευή ότι η Πόλη της Γάζας θα μπορούσε να καταστραφεί εάν η Χαμάς δεν αποδεχθεί τους όρους του Ισραήλ, ενώ είναι σε εξέλιξη εκτεταμένη ισραηλινή επιχείρηση στην περιοχή.

אישרנו אתמול את תוכניות צה”ל להכרעת החמאס בעזה – באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה – עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.

אם לא יסכימו – עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 22, 2025

Μια μέρα αφότου ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα εξουσιοδοτήσει τον στρατό να καταλάβει την πόλη της Γάζας, ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ προειδοποίησε ότι η μεγαλύτερη πόλη του θύλακα θα μπορούσε να «μετατραπεί σε Ράφα και Μπέιτ Χανούν», περιοχές που έχουν μετατραπεί σε ερείπια νωρίτερα στον πόλεμο.

#UPDATE Israel vows to destroy Gaza City if Hamas doesn’t disarm, free hostageshttps://t.co/qUtWCc9l7r pic.twitter.com/mm8RJHLWpd — AFP News Agency (@AFP) August 22, 2025

«Οι πύλες της κόλασης σύντομα θα ανοίξουν στα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα – μέχρι να συμφωνήσουν με τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Κατζ σε μια ανάρτηση στο X.

Επανέλαβε τις απαιτήσεις του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός: την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά απορρίπτει τον αφοπλισμό, χωρίς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Παρά τη διεθνή κριτική, το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να προχωρήσει στην επόμενη φάση του πολέμου.

Στόχος είναι η πλήρης κατάληψη της Γάζας και η εξάρθρωση της Χαμάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Πέμπτη η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με στόχο την πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα, επιχείρηση για την οποία αυτές τις ημέρες επιστρατεύονται τουλάχιστον 50.000 έφεδροι.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει ακόμη στο τελευταίο σχέδιο εκεχειρίας, το οποίο φέρεται να έχει αποδεχθεί η Χαμάς, μετά από διαμεσολάβηση του Κατάρ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι έχουν ήδη καταληφθεί προάστια της Πόλης της Γάζας, ενώ οι επιθέσεις θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες.