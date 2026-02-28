Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Για την στρατηγική των χτυπημάτων κατά του Ιράν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και για τον αντικειμενικό σκοπό των επιχειρήσεων αυτών, μίλησαν στην διαδικτυακή τηλεόραση του Zougla.gr ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Στρατηγός Γιώργος Καμπάς και ο διεθνολόγος Βασίλης Κοψαχείλης.

«Στόχος των χτυπημάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ προς το Ιράν, είναι να αποδυναμωθούν οι σκληροπυρηνικοί που κρατούν ζωντανό το καθεστώς», λέει μεταξύ άλλων ο Στρατηγός και προσθέτει:

«Πιστεύω πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πέσει το ηθικό και η δυνατότητα κάθε αντίδρασης των Ιρανών».

Παράλληλα υποστηρίζει πως «θα είναι πολύ δύσκολο για τους Αμερικανούς ή τους Ισραηλινούς να πραγματοποιήσουν χερσαίες επιχειρήσεις στην Περσία, διότι αφενός το Ιράν διαθέτει πολύ στρατό και αφετέρου το έδαφος είναι ιδιαίτερο».

«Εάν επιχειρήσουν να μπουν με στρατό στο Ιράν, θα γυρνάνε με φέρετρα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Κοψαχείλης εκτιμά κι εκείνος πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου πως «εάν οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν καταλάβουν πως δεν έχουν διέξοδο, είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια γενικευμένη σύρραξη».

Σχετικά με το ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι αντιδράσεις του Ιράν απέναντι στη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο Στρατηγός εκτιμά πως «χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων σε συγκεκριμένους στόχους».

