Μυστηριώδη τροπή πήρε η δυνατή χειραψία, που αντάλλαξαν μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν, στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, καθώς νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτουν ότι υπήρχε μεταξύ τους μια έντονη συζήτηση.

Οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου χθες Δευτέρα, καθώς ο Τραμπ και οι εγγυήτριες δυνάμεις υπέγραψαν την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οι δυνατές χειραψίες τους έχουν γίνει viral όλα αυτά τα χρόνια, με πλάνα από το 2017 να δείχνουν τους δύο ηγέτες να πιάνουν τα χέρια σφιχτά για 29 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, σε μία χειραψία που μοιάζει με περίπλοκο «μπρα ντε φερ».

Χθες ο Τραμπ κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο για μια θερμή χειραψία, που όμως κατέληξε σε κάτι διαφορετικό, μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος φωτογράφων. Η χειραψία σύντομα μετατράπηκε σε κάτι σαν υποτυπώδη πάλη με τα χέρια, καθώς οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν έντονες κουβέντες μεταξύ τους. Ο Μακρόν τελικά απελευθερώθηκε από την αγκαλιά του Τραμπ και έσπευσε να κατέβει από τη σκηνή.

Επιστρατεύοντας την ειδική στο διάβασμα χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, η βρετανική εφημερίδα Daily Mail κατέγραψε τον διάλογο που εκτυλίχθηκε. «Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος στρέφοντας το πρόσωπό του από την κάμερα μουρμούρισε μια απάντηση που δεν ακούγεται.

«Είσαι ειλικρινής;» ρωτά στη συνέχεια ο Τραμπ με τον Μακρόν να απαντά γρήγορα: «Φυσικά».

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε τη λαβή του γύρω από την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη» με τον Γάλλο πρόεδρο να στρέφει το βλέμμα του προς τα κάτω και μακριά από τις κάμερες. H Daily Mail σημειώνει ότι δεν είναι σαφές για τι μιλούσαν οι δυο τους. Ωστόσο, αυτό το σκηνικό έρχεται εβδομάδες, αφότου ο Μακρόν εθεάθη να χλευάζει τον Τραμπ με ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ λέει «Κάνω ειρήνη». Στη συνέχεια, ο Μακρόν χτυπάει ελαφρά το χέρι του Τραμπ και απαντάει «Α, έλα τώρα», ενώ ο Τραμπ αγνοεί και τον σφίγγει πιο δυνατά.

«Πληγώνω μόνο αυτούς που πληγώνουν άλλους», είπε ο Τραμπ στον Μακρόν δείχνοντάς τον προς τις κάμερες.

«Καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό», λέει ο Μακρόν προτού λάβει μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Τραμπ: «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ καταλήγει: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν’ το. Τα λέμε σε λίγο».