Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν το βράδυ της Κυριακής 29/3, τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε απόπειρα χερσαίας εισβολής θα οδηγούσε τις αμερικανικές δυνάμεις σε έναν «βάλτο του θανάτου».

Οι ηγέτες της χώρας δήλωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και περιμένουν Αμερικανούς στρατιώτες για να τους αντιμετωπίσουν με σφοδρότητα, ενώ προειδοποίησαν ότι θα πλήξουν και τους περιφερειακούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σχεδιάζουν χερσαία επίθεση, παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί διπλωματικών λύσεων, μετά την άφιξη του αμφίβιου πλοίου USS Tripoli στην περιοχή, το οποίο μετέφερε χιλιάδες πεζοναύτες και ναύτες. Ο ίδιος τόνισε ότι «οι βολές μας συνεχίζονται, οι πύραυλοί μας είναι στη θέση τους και η αποφασιστικότητα και η πίστη μας έχουν αυξηθεί».

Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Εμπραχίμ Ζολφακάρι, χαρακτήρισε τις αποφάσεις των ΗΠΑ επικίνδυνες και ανέφερε ότι «ο αμερικανικός στρατός έχει οδηγηθεί στο βάλτο του θανάτου λόγω ανισορροπίας και λανθασμένων στρατηγικών επιλογών».

Αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση και σχέδια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αναπτύξει περίπου 2.500 πεζοναύτες στον Κόλπο, ενώ το USS Tripoli διαθέτει μεταφορικά και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και μέσα για αμφίβιες επιθετικές επιχειρήσεις. Αμερικανικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στη Washington Post ότι η χερσαία επέμβαση, αν πραγματοποιηθεί, δεν θα αποτελεί πλήρους κλίμακας εισβολή αλλά θα περιλαμβάνει στοχευμένες επιδρομές και επιχειρήσεις με συγκεκριμένους στόχους.

Μεταξύ των σχεδίων που εξετάζονται είναι η κατάληψη του νησιού Kharg, ενός στρατηγικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο, καθώς και επιδρομές σε παράκτιες περιοχές κοντά στο αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ.

Επιπλέον, οι στρατιωτικές δυνάμεις μπορεί να αναπτυχθούν για την εξουδετέρωση όπλων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν εμπορικά και στρατιωτικά πλοία. Ένας από τους αξιωματούχους σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν «μερικούς μήνες».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται θετικός στο να εξετάσει επιλογές που θα περιλαμβάνουν ενδεχομένως στοχευμένες επιχειρήσεις για τον έλεγχο ή την εξαγωγή πυρηνικού υλικού από το Ιράν.

Σενάρια για ουράνιο και πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει στρατιωτική επιχείρηση για την εξαγωγή περίπου 1.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, η οποία ενδέχεται να απαιτήσει παρουσία αμερικανικών δυνάμεων εντός της χώρας για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες.

Οι New York Times προσθέτουν ότι οι δυνάμεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ισφαχάν, όπου πιστεύεται ότι το υλικό υψηλού εμπλουτισμού φυλάσσεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, ενώ εξετάζεται και η κατάληψη ή προστασία του νησιού Kharg και του Στενού του Ορμούζ.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη και υψηλού κινδύνου, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και ενέργεια

Η σύγκρουση έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί από περίπου 50 λίρες ανά βαρέλι πριν από την έναρξη της σύγκρουσης σε 85 λίρες, ενώ περίπου 2.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο λόγω του αποκλεισμού.

Οι εντάσεις έχουν προκαλέσει έλλειψη λιπασμάτων και σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές, ενώ η αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου έχουν πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Στην Τεχεράνη και την Καράτζ, επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτροδότησης προκάλεσαν διακοπές ρεύματος, με θραύσματα να θέτουν εκτός λειτουργίας τμήματα του δικτύου.

Διεθνείς αντιδράσεις και διπλωματικές κινήσεις

Στο διπλωματικό μέτωπο, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις επόμενες ημέρες, ενώ η Βρετανία εξετάζει την αποστολή του RFA Lyme Bay στο Στενό του Ορμούζ, εξοπλισμένου με μη επανδρωμένα συστήματα για την εξουδετέρωση ναρκών, με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.

Ο Τραμπ επέκρινε το Λονδίνο, καλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει πιο ενεργά στις προσπάθειες για την επαναλειτουργία της πλωτής οδού.

Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Associated Press, το 62% των Αμερικανών τάσσεται κατά μιας χερσαίας εισβολής στο Ιράν, ενώ μόλις το 12% υποστηρίζει μια τέτοια στρατιωτική κίνηση. Τον τελευταίο μήνα, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις στην περιοχή, εντείνοντας την πίεση στο Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη «πηγαίνουν πολύ καλά», παρά την άρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από: Daily Mail