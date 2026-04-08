Ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, επανήλθε με μία από τις πιο προκλητικές αναρτήσεις του για το Κυπριακό, ρίχνοντας όχι απλά λάδι,αλλά βενζίνη στη φωτιά των ελληνοτουρκικών και ελληνοκυπριακών εντάσεων.

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ (πρώην Twitter) την Τετάρτη 7/4, ο Ακάρ έγραψε (στα τουρκικά):

Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar… Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 7, 2026

Με άλλα λόγια, απείλησε ότι στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι «ονειρεύονται Πάσχα» (δηλαδή η ελληνοκυπριακή πλευρά) ή ευρύτερα όσοι αντιτίθενται στις θέσεις της Άγκυρας, «θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα».

Αυτή η φραστική εικόνα, σχεδόν στρατιωτικού/απειλητικού ύφους, υπογραμμίζει τον επιθετικό και μονομερή τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στο Κυπριακό ζήτημα ο πρώην υπουργός, όπως μετέδωσαν τουρκοκυπριακές πηγές αλλά και ελληνόφωνες ειδησεογραφικές σελίδες που αναπαρήγαγαν την ίδια ανάρτηση.

Παράλληλα, ο ίδιος έχει επανειλημμένα προκαλέσει με τις δηλώσεις του στο θέμα της Κύπρου: Στις αρχές Απριλίου για παράδειγμα, υποστήριξε ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στην Κύπρο είναι αναπόφευκτη εξέλιξη, έναν ισχυρισμό που, όπως σχολιάστηκε ακόμη και από τουρκικά μέσα, ευθυγραμμίζεται με τις πιο «εθνικιστικές» θέσεις στην Τουρκία.

Πώς προβάλλεται στην Τουρκία

Στον τουρκικό δημόσιο λόγο, οι δηλώσεις τέτοιου τύπου συχνά δεν μένουν απομονωμένες: εντάσσονται σε ευρύτερη στρατηγική ρητορική, όπως φαίνεται από την παρουσία των λεγομένων «μεχμετσίκ» (σ.σ. ο τουρκικός στρατός ως σύμβολο θυσίας και έθνους), εθνικιστικά τραγούδια που συνοδεύουν αναρτήσεις, και συνεχείς εκκλήσεις για διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

Αυτή η γλωσσική και συμβολική πλαισίωση ενισχύει την ερμηνεία ότι τέτοιες δηλώσεις έχουν σκοπό όχι απλώς να προκαλέσουν, αλλά και να διαμορφώσουν κλίμα.

Ενδεικτικά, ανάλογα μοτίβα είχαν εμφανιστεί και σε προηγούμενες δηλώσεις του Ακάρ όπως οι προκλητικές αναφορές ότι: «οι Τούρκοι στρατιώτες μπορούν να φτάσουν κολυμπώντας στο Καστελόριζο».

Αντίλογος και διεθνές πλαίσιο

Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι τουρκικά ΜΜΕ και αξιωματούχοι δεν παρουσιάζουν πάντα μία ενιαία εικόνα για το Κυπριακό. Υπάρχουν και φωνές που, επίσημα, επιμένουν στη διάθεση για διάλογο και διπλωματία.

Η άμεση εκτίμηση πολλών αναλυτών είναι ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Ακάρ λειτουργούν ταυτόχρονα: Εσωτερικά στην Τουρκία ως ενίσχυση εθνικιστικών αφηγήσεων και πολιτικής συνοχής. Εξωτερικά ως μέσο πίεσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό περιβάλλον ανατολικής Μεσογείου.

Η χρήση ακραίων και άμεσων απειλών όπως: «το τελευταίο σας Πάσχα», σε συνδυασμό με ιστορικές αναφορές και συμπλεγματικές μεταφορές, υπογραμμίζει πως στην τουρκική δημόσια σφαίρα τα εθνικά ζητήματα συνδέονται στενά με μία στρατιωτικά πολεμική ρητορική που όχι μόνο δεν βοηθά τον διάλογο και τις όποιες προσπάθειες σύγκλησης των δύο κοινοτήτων, ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεχτή πολιτική λύση, αλλά αντίθετα μεγαλώνει το χάσμα, τον σκεπτικισμό και την αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο εθνικές κοινότητες που πριν πολλά χρόνια ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους.

Και αυτές οι λεκτικές προς το παρόν απειλές αν μη τι άλλο, καθιστούν σαφές πως κάποιοι επενδύουν στη δύναμη των όπλων και όχι στον ειρηνικό διάλογο, έστω και για εσωτερική κατανάλωση.