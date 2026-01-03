Σε μία άνευ προηγουμένου για το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς ισορροπίες δήλωση, προέβη διά ζώσης, το Σάββατο (3/1) ο Ντόναλντ Τραμπ, σε απευθείας μετάδοση από την εξοχική κατοικία του στο Mαρ-α-Λάγκο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον θα αναλάβει τη διοίκηση της Βενεζουέλας μέχρι να εγκαθιδρυθεί σίγουρη μεταβατική διοίκηση και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να μην υπάρξει πάλι πολιτική ηγεσία στη χώρα αυτή, που θα εναντιώνεται σε αυτά που πρεσβεύει και επιθυμεί ο αμερικανικός παράγοντας.

Σε πείσμα όλων όσων χαρακτήρισαν την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα ως παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος νομιμοποίησε μία νέα διεθνή πρακτική μονομερούς παρέμβασης, καταργώντας στην ουσία και στην πράξη την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν σε επιχείρηση που διεξήχθη σήμερα και θα αντιμετωπίσουν την αμερικανική Δικαιοσύνη, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει λόγο για μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Αυτή ήταν μία από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», είπε, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα ανέφερε ότι «στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικές αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις».

Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της ενημέρωσης.

Ακόμα τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και βρίσκονται ακόμη καθοδόν για τη Νέα Υόρκη», ξεκαθάρισε.

«Το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, βυθίστηκε στο σκοτάδι για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Προέδρου Μαδούρο», τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Τα φώτα στο Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό, χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε όπως αναμενόταν, στην επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο:

«Αργά τη νύχτα, μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα, με τις οδηγίες μου, ο στρατός των ΗΠΑ κατάφερε μία αδιανόητη επιχείρηση, εναέρια και χερσαία, μία επιχείρηση που δεν έχει δει κανείς μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, στην καρδιά του Καράκας για να συλληφθεί ο δικτάκτορας Μαδούρο. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ, και έχουμε κάνει και άλλες στο παρελθόν, όπως πρόσφατα στο Ιράν. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτό που καταφέραμε. Παραλύσαμε όλο το στρατό της Βενεζουέλας και μέσα στη νύχτα πιάσαμε τον Μαδούρο. Πετύχαμε γενικό μπλακ άουτ στο Καράκας με τους ειδικούς μας, για να τον πιάσουμε μαζί με τη γυναίκα του. Θα αντιμετωπίσουν τώρα την αμερικανική Δικαιοσύνη για τις ναρκοενέργειές τους, κατά του αμερικανικού πληθυσμού.

Να ευχαριστήσω όλους όσους επιχείρησαν. Αν δούμε επιχειρήσεις στο παρελθόν από παλιότερες κυβερνήσεις που απέτυχαν, θα καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας μας. Το ήξεραν ότι θα επιχειρήσουμε, είχαν προετοιμαστεί, αλλά δεν κατάφεραν να αντιδράσουν. Αν ποτέ δείτε την επιχείρηση, που δεν νομίζω, θα εντυπωσιαστείτε. Χρησιμοποιήσαμε πολλά ελικόπτερα, αεροπλάνο, αλλά δεν είχαμε καμία απώλεια έμψυχου δυναμικού η υλικού. Ο πιο ατρόμητος στρατός στον πλανήτη με το καλύτερο υλικό στον κόσμο τα κατάφερε. Μόνο αν δείτε τα πλοία μας, θα καταλάβετε. Κάθε πλοίο μας μπορεί να εξολοθρεύσει 25.000 ανθρώπους, αν θέλουν να φέρουν ναρκωτικά στη χώρα μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα:

«Έτσι θα τρέξουμε τη Βενεζουέλα από εδώ και στο εξής για να είναι ασφαλής. Θα κάνουμε τα πάντα για δικαιοσύνη, ασφάλεια και ειρήνη για το λαό της Βενεζουέλας. Άνθρωποι που μένουν στη χώρα μας θα θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Δεν θα αφήσουμε να πάρουν την εξουσία άνθρωποι που δεν θέλουν το καλό του λαού της Βενεζουέλας. Θα μείνουμε όσο χρειαστεί για να τρέξουμε τη Βενεζουέλα μέχρι τη σωστή διάδοχη κατάσταση.

Η πετρελαϊκή πολιτική του Μαδούρο ήταν η χειρότερη. Θα μπορούσε να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν το έκανε. Θα φέρουμε τις εταιρείες μας, θα ξοδέψουμε όσα χρειάζονται για την ανοικοδόμηση και θα αρχίσουμε να βγάζουμε λεφτά. Και αν χρειαστεί, να είστε σίγουροι, θα κάνουμε και δεύτερο κύμα επίθεσης. Αλλά ήταν τόσο πετυχημένη η πρώτη ενέργειά μας, που μάλλον δεν θα χρειαστεί.

Η Βενεζουέλα και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν από δω και στο εξής και οι Βενεζουελάνοι θα γίνουν ασφαλείς, πλούσιοι και ανεξάρτητοι και ευτυχισμένοι. Ο Μαδούρο ήταν υπεύθυνος για τράφικινγκ, ήταν τρομοκράτης και έμπορος ναρκωτικών, ιδιοκτήτης του καρτέλ που έφερνε στη χώρα μας ναρκωτικά, υπεύθυνος για χιλιάδες νεκρούς Αμερικάνους.

Εκείνος και η γυναίκα του θα δικαστούν στη χώρα μας. Οδεύουν αυτή τη στιγμή προς την Νέα Υόρκη και σύντομα θα δούμε που θα δικαστούν, στη Νέα Υόρκη ή στη Φλόριντα. Είναι τραγικό που τόσα χρόνια επιτρέπαμε τη δράση του, που διατηρούσε την εξουσία υπό καθεστώς τρόμου και απειλής προς τη χώρα μας».

Απειλές και προειδοποιήσεις Τραμπ κατά Κολομβίας και Κούβας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (…) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Αντιδρώντας στην αμερικανική επιδρομή στην Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Κολομβίας νωρίτερα χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης, ο Πέτρο ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Στην αντίδρασή της η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας.

