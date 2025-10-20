Ο 65χρονος Ιταλός Ραφαέλε Μαριανέλα, έμπειρος οδηγός με καταγωγή από τη Ρώμη, και κάτοικος της Φλωρεντίας εδώ και πολύ καιρό, ήταν το θύμα της επίθεσης στο λεωφορείο των οπαδών της ομάδας μπάσκετ της Πιστόια, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ριέτι, μετά από έναν αγώνα της Serie A2.

Ήταν πρώην υπάλληλος της Giotto Bus, ενώ εδώ και τρεις μήνες εργαζόταν ως οδηγός στην Jimmy Travel, ένα Γραφείο Ενοικίασης Αυτοκινήτων με έδρα το Οσμανόρο, στη βιομηχανική περιοχή της βόρειας Φλωρεντίας, το οποίο συχνά ενοικιάζει λεωφορεία για ταξίδια εκτός έδρας, για τους οπαδούς της Πιστόια.

Ο Ραφαέλε Μαριανέλα ήταν κοντά στη συνταξιοδότηση.

«Ο Ραφαέλε πέθανε», επιβεβαίωσε το Jimmy Travel.

«Ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος, ένας υποδειγματικός επαγγελματίας», πρόσθεσαν οι συνάδελφοί του δακρυσμένοι.

Ο ιδιοκτήτης του Jimmy Travel είπε στη συνέχεια:

«Είμαστε ακόμα σοκαρισμένοι. Ο θάνατος του Ραφαέλε μας έχει συντρίψει. Απαντώ προσωπικά σε πολλούς δημοσιογράφους από χθες το βράδυ, αλλά τώρα θα πρέπει να σταματήσω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Παρακαλώ καταλάβετε. Ο Ραφαέλε ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι παράλογο να πεθαίνεις έτσι.

Γεννήθηκε το 1960 και ήταν μόλις δύο χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση. Ήταν στο λεωφορείο ως εφεδρικός οδηγός, σε περίπτωση που ο συνάδελφός του, που οδηγούσε το λεωφορείο, είχε κάποιο πρόβλημα. Μίλησα προσωπικά με τον οδηγό: ήταν εξαιρετικός στη διαχείριση της κατάστασης και στην αποτροπή αυτής της τραγωδίας, από το να έχει ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα.

Χάρη στην αμεσότητά του πίσω από το τιμόνι, διασφάλισε ότι οι άλλοι επιβάτες θα διαφύγουν σώοι και αβλαβείς. Αν το λεωφορείο είχε εκτραπεί και είχε βγει από τον δρόμο, θα μπορούσε να είχε γίνει σφαγή».

«Ελπίζω ότι οι υπεύθυνοι για την επίθεση θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν. Είμαστε όλοι λυπημένοι. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο», κατέληξε.

