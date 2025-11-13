Το σκάνδαλο διαφθοράς που σκεπάζει επί του παρόντος την Ουκρανία περιγράφεται με αυστηρούς -και ακόμη και τρομερούς- όρους από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των δυτικών μέσων ενημέρωσης του Κιέβου.

Αν και δεν είναι το πρώτο κρούσμα διαφθοράς που έρχεται στο φως υπό την κυριαρχία του Ζελένσκι, πολλοί σχολιαστές βλέπουν τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας ως τη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει ο Ουκρανός ηγέτης μέχρι στιγμής.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των όσων λέγονται:

Ο Όουεν Μάθιους έγραψε ένα πολυδιαβασμένο άρθρο για το The Spectator με τίτλο «Το σκάνδαλο που θα μπορούσε να ρίξει τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι» στο οποίο περιέγραψε την έρευνα ως μια με πιθανώς πολύ «σημαντικές συνέπειες για το πολιτικό μέλλον του Ζελένσκι».

«Ένας πλήρους κλίμακας πόλεμος φαίνεται να είναι έτοιμος να ξεσπάσει μεταξύ ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά της διαφθοράς και του στενού κύκλου του Zελένσκι και οι συνέπειες είναι πιθανόν να είναι άσχημες», προειδοποιεί ο Mάθιους, ενώ περιγράφει με γλαφυρούς όρους τη διαμάχη εξουσίας μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), που είναι πιστή στον Ζελένσκι και «κατέχει σημαντική εγχώρια ισχύ μέσω του ελέγχου του δικαστικού συστήματος και των φυλακών» και των υποστηριζόμενων από τη Δύση υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας.

Ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε στο X ότι το The Spectator «λέει τώρα την αλήθεια για τις έρευνες κατά της διαφθοράς στους συμμάχους του Ζελένσκι, και τι θα μπορούσε να σημαίνει για αυτόν. Η ταυτόχρονη αλλαγή του τόνου στα μίντια δεν είναι τυχαία. Είναι βαθιά και σημαντική».

Οι New York Times αντιμετώπισαν την απόπειρα καταστολής του Zελένσκι στις προσπάθειες κατά της διαφθοράς νωρίτερα φέτος με έρευνες στον στενό κύκλο του, λέγοντας ότι «όταν ο κ. Zελένσκι κινήθηκε για να ακρωτηριάσει τις υπηρεσίες κατά της διαφθοράς, που είχαν ξεκινήσει έρευνα των μελών του στενού κύκλου του, σύμφωνα με ακτιβιστές κατά της διαφθοράς».

Το Politico κυκλοφόρησε με ένα άρθρο που χαρακτηρίζει την φερόμενη δωροδοκία 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ενεργειακό τομέα «το πιο επιζήμιο» από τα σκάνδαλα των οποίων προήδρευσε ο Ζελένσκι όσο βρίσκεται στην εξουσία.

Ο Βολοντίμιτ Φεσένκο, αναλυτής του κέντρου πολιτικών ερευνών Penta με έδρα το Κίεβο, είπε «φυσικά, αυτή η υπόθεση είναι τεράστιος πολιτικός κίνδυνος και ωρολογιακή βόμβα για τον πρόεδρο». Το χαρακτήρισε επίσης «το σημαντικό εγχώριο πολιτικό γεγονός όχι μόνο το φθινόπωρο του 2025, αλλά πιθανότατα καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους».

Το άρθρο του Φεσένκο χρησίμευσε ως έμπνευση για τον τίτλο ενός άρθρου γνώμης που έγραψε στους Times ο μακροχρόνιος σχολιαστής της Ρωσίας, Μαρκ Μπάνετς, με τίτλο «Το σκάνδαλο διαφθοράς είναι μια “ωρολογιακή βόμβα” για τον Ζελένσκι και την πολεμική προσπάθεια».

Ο Σάμουελ Ραμάνι δημοσίευσε ένα άρθρο στην The Telegraph με τίτλο «Αυτό το σκάνδαλο διαφθοράς θα μπορούσε να ρίξει τον Ζελένσκι» στο οποίο είπε ότι «οι προβλέψεις για τον θάνατο του Ζελένσκι στροβιλίζονται έντονα», αν και παραδέχτηκε ότι ο Ζελένσκι διέθετε αξιοσημείωτα ένστικτα επιβίωσης.

Ο φυλακισμένος βουλευτής της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας, Αλεξάντερ Ντουμπίνσκι, εν τω μεταξύ, είπε στο X ότι το σκάνδαλο «σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για τον Ζελένσκι».

Το χρηματοδοτούμενο από τις ΗΠΑ Radio Free Europe είπε ότι «οι αποκαλύψεις κλονίζουν τόσο την ηγεσία του Κιέβου όσο και τη δυτική εμπιστοσύνη», προσθέτοντας ότι «η έρευνα πλήττει επίσης τον Ζελένσκι, που πριν από μήνες προσπάθησε (και απέτυχε) να αποδυναμώσει τις ίδιες υπηρεσίες κατά της διαφθοράς που ερευνούσαν αυτήν την υπόθεση».

Ο αναλυτής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας με έδρα το Κίεβο, Τζίμι Ράστον, δήλωσε στο X ότι «είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η λαϊκή οργή στην Ουκρανία για αυτήν την υπόθεση». Πρόσθεσε ότι ενώ η χώρα υφίσταται διακοπές ρεύματος, «Μέλη της πολιτικής ελίτ κατηγορούνται ότι καθυστερούν τις προσπάθειες να ενδυναμώσουν τις ενεργειακές υποδομές επειδή δεν λάμβαναν αρκετά μεγάλες δωροδοκίες».

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, μια εικόνα μιας χρυσής τουαλέτας σε ένα από τα μπάνια του διαμερίσματος του επί χρόνια συνεργάτη του Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, γνωστού ως «το πορτοφόλι του Ζελένσκι», έχει γίνει viral στα social media. Η εικόνα αποδίδεται ευρέως στον Ουκρανό βουλευτή Γιαροσλάβ Ζελέζνιακ, ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία από το διαμέρισμα που φέρεται να έψαξαν οι πράκτορες κατά της διαφθοράς αυτή την εβδομάδα, λίγο αφότου ο μακροχρόνιος σύμμαχος και επιχειρηματικός συνεργάτης του Ζελένσκι κατάλαβε κατά κάποιο τρόπο τι του επιφύλασσε η τύχη του και κατάφερε να διαφύγει από τη χώρα.

Η φωτογραφία θεωρείται από πολλούς ως η επιτομή του παράνομου πλούτου της διεφθαρμένης ελίτ της Ουκρανίας.