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Χρήστος Μαζάνης

Περισσότερα από 24.000 αξεσουάρ με παραποιημένο το σήμα της «Swarovski» τα οποία είχαν προορισμό την Ελλάδα κατέσχεσαν οι Ιταλικές Αρχές στο λιμάνι του Μπάρι.

Η Ιταλική Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε σε νταλίκα η οποία ετοιμαζόταν να εισέλθει σε πλοίο με προορισμό τη χώρα μας ανακάλυψε χιλιάδες ρολόγια, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια αλλά και σκουλαρίκια  τα οποία μεταφέρονταν σε συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια.

Έπιετα από τον έλεγχο των απαραίτητων εγγράφων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνείων, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε  περεταίρω ελέγχους.

o εμπόρευμα με τα παραποιημένα προϊόντα που ήταν έτοιμο για την ελληνική αγορά και κατασχέθηκε

To εμπόρευμα με τα παραποιημένα προϊόντα που ήταν έτοιμο για την ελληνική αγορά και κατασχέθηκε

Οι τεχνικοί της εταιρείας που κατέχει το σήμα της γνωστής μάρκας εξέτασαν το εμπόρευμα, επιβεβαιώνοντας την παραποίηση των προϊόντων και των διακριτικών σημάτων.

Ως εκ τούτου, ολόκληρο το φορτίο κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ιταλική Αστυνομία Οικονομικού εγκλήματος, η ιδιαίτερα επιμελημένη κατασκευή τους θα μπορούσε να παραπλανήσει άνετα τους υποψήφιους αγοραστές, ώστε να τα εκλάβουν ως αυθεντικά προϊόντα μόλις διοχετεύονταν στην αγορά της Ελλάδας.

Στέλεχος της Ιταλικής Αστυνομίας Οικονομικού Εγκλήματος ελέγχει το εμπόρευμα με τα παραποιημένα αξεσουάρ της γνωστής μάρκας που είχαν προορισμό την χώρα μας

Στέλεχος της Ιταλικής Αστυνομίας Οικονομικού Εγκλήματος ελέγχει το εμπόρευμα με τα παραποιημένα αξεσουάρ της γνωστής μάρκας που είχαν προορισμό την χώρα μας

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες αφορούν την εισαγωγή στη χώρα και την εμπορία προϊόντων με ψευδή σήματα, καθώς και την πώληση βιομηχανικών προϊόντων με παραπλανητικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με Ιταλό Αξιωματικό ο οποίος έχει γνώση της υπόθεσης, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιες περιοχές της Ελλάδας τα προϊόντα αυτά θα διοχετεύονταν και θα πλασάρονταν για αυθεντικά.

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