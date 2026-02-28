Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έπειτα από την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, μίλησαν στην διαδικτυακή τηλεόραση του Zougla.gr ο Αντιστράτηγος Ιωάννης Μπαλτζώης και ο Αντιστράτηγος Λάζαρος Καμπουρίδης.

Και οι δύο τοποθετήθηκαν όσον αφορά στην τακτική των επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα προχώρησαν και σε εκτίμηση για την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Μπαλτζώη, ο στόχος των επιθέσεων αυτών είναι να πέσει γρήγορα το καθεστώς με τη βοήθεια και εσωτερικών επιχειρήσεων και πιέσεων. Όπως τόνισε, «εάν αυτό δεν γίνει σύντομα, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε πιο γενικευμένες επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, ακόμα και Αμερικανούς στρατιώτες εντός του Ιράν». Παράλληλα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να κρατήσουν πολύ καιρό.

Από την πλευρά του ο Λάζαρος Καμπουρίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι Ιρανοί, αν και φαίνεται πως έχουν προετοιμαστεί για χτυπήματα, δεν έχουν και πολλά περιθώρια για μεγάλη αντίδραση. Επίσης κατέστησε σαφές πως δεν προκύπτει ότι κάποια άλλη χώρα αναμένεται να εμπλακεί για να βοηθήσει το Ιράν στρατιωτικά.

Κοινή άποψη πάντως και των δύο είναι πως η γενικευμένη κλιμάκωση στην περιοχή, την οποία δεν απέκλεισαν, θα οδηγήσει σε μακελειό χωρίς να μπορούν να ελεγχθούν οι επιπτώσεις.