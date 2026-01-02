Ευθεία προειδοποίηση απηύθυνε το καθεστώς της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα επέμβει στο Ιράν εάν το καθεστώς καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι: «Είμαστε έτοιμοι δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε».

Η απάντηση του Ιράν ήρθε από τον Αλί Σαμχανί, σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα έγραψε στο X:

«Οποιαδήποτε παρεμβατική δύναμη επιτίθεται στην ασφάλεια του Ιράν με οποιοδήποτε πρόσχημα θα εκτεθεί σε απάντηση».

Και συνέχισε:

«Οι Ιρανοί γνωρίζουν καλά το ιστορικό ‘’διάσωσης’’ των ΗΠΑ, από το Ιράκ και το Αφγανιστάν μέχρι τη Γάζα. Οποιαδήποτε παρέμβαση που ακουμπάει την Ασφάλεια του Ιράν με προσχήματα, θα κοπεί με μια Απάντηση που προκαλεί μεταμέλεια. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν είναι μια Κόκκινη Γραμμή, ακατάλληλη για τυχοδιωκτικά tweets».

Iranians know US “rescue” record well, from Iraq and Afghanistan to Gaza. Any intervening hand-nearing #Iran_Security on pretexts will be cut off with a#Regret_Inducing_Response. Iran’s national security is a #Red_Line, notmaterial for adventurist tweets. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) January 2, 2026

Σκληρή απάντηση και από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών

Οι Ιρανοί δεν θα επιτρέψουν καμία ξένη παρέμβαση, δηλώνει από την πλευρά του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να ξέρει ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση σε αυτή την εσωτερική υπόθεση θα ισοδυναμούσε με αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής και θα έβλαπτε τα αμερικανικά συμφέροντα», αντέδρασε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

«Ας προσέχει για τους στρατιώτες του», πρόσθεσε ο Λαριτζανί στο X.

With the statements by Israeli officials and @realDonaldTrump, what has been going on behind the scenes is now clear. We distinguish between the stance of the protesting shopkeepers and the actions of disruptive actors, and Trump should know that U.S. interference in this… pic.twitter.com/uu9R20KFFv — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί στο Ιράν, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή, με επίκεντρο την ακρίβεια.

Σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων και ΜΚΟ, οι νεκροί είναι τουλάχιστον έξι.

Ωστόσο, το αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος δηλώνοντας εξοργισμένοι από την οικονομική κρίση. Επίσης καταγγέλλουν τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Iran International, στους δρόμους μεγάλων πόλεων, φωνάζουν συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ, ο οποίος «έπεσε» με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, ύστερα από 37 έτη βασιλείας.