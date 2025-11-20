Στα χέρια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται πλέον το νέο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, 28 σημείων. Η είδηση έγινε γνωστή από το γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας, το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου.

Ο Ζελένσκι θα συζητήσει τα «βασικά μέρη του προσχεδίου», τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη ειρήνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ, τις επόμενες μέρες.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα ένα σχέδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διπλωματία», αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη».

Στο «στόχαστρο» των Ευρωπαίων το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, προ εκπλήξεως έχει βρεθεί για ακόμα μία φορά η Ευρώπη, όσον αφορά τις απόπειρες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για ειρήνη στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει ο Guardian, oι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεσολάβησης για ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό δήλωσαν οι κορυφαίοι διπλωμάτες της ηπείρου, μετά τις αναφορές για το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας, ευνοϊκό προς τα συμφέροντα του Κρεμλίνου.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, καλωσόρισε κάθε «ουσιαστική προσπάθεια» για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά είπε ότι η ουκρανική και η ευρωπαϊκή συμβολή είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο.

«Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο αμέσως, αν απλώς σταματούσε να βομβαρδίζει αμάχους και να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αλλά δεν έχουμε δει καμία παραχώρηση από τη ρωσική πλευρά. Καλωσορίζουμε όλες τις ουσιαστικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, πρέπει να είναι δίκαιος και διαρκής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι Ουκρανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι, πρέπει να συμφωνήσουν».

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεπουλ, εξέφρασε παρόμοια θέση. «Όλες οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, σχετικά με τη μελλοντική ειρηνική ανάπτυξη της Ουκρανίας, μπορούν μόνο να συζητηθούν και να διαπραγματευτούν με την Ουκρανία», είπε. «Και η Ευρώπη θα πρέπει να συμπεριληφθεί».

Το προσχέδιο του αμερικανορωσικού ειρηνευτικού σχεδίου, που εμφανίστηκε σε δημοσιεύματα την Τετάρτη, θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να εκχωρήσει άνευ προηγουμένου έλεγχο της πολιτικής και στρατιωτικής της κυριαρχίας στη Ρωσία.

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, είπε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει παράδοση. «Η αρχή της ειρήνης πρέπει να ξεκινήσει με μια κατάπαυση του πυρός στη γραμμή επαφής, η οποία θα επιτρέψει την έναρξη συζητήσεων για ζητήματα εδαφών και εγγυήσεων ασφάλειας. Αυτό λέγαμε πάντα, αυτό έλεγε πάντα και η Ουκρανία … Αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ραντοσλάβ Σικόρσκι, ο οποίος αναμενόταν να ενημερώσει τους ομολόγους του για το σαμποτάζ στο πολωνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αυτή την εβδομάδα, είπε: «Επαινούμε τις προσπάθειες για ειρήνη. Αλλά η Ευρώπη είναι ο βασικός παίκτης, ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, και φυσικά είναι η ασφάλεια της Ευρώπης που διακυβεύεται. Άρα αναμένουμε να έχουμε λόγο».

«Ελπίζω να μην είναι το θύμα εκείνο που θα έχει περιορισμούς στην ικανότητά του να αμυνθεί, αλλά ο επιτιθέμενος, του οποίου η επιθετική ισχύς πρέπει να περιοριστεί», πρόσθεσε.

Οι Υπουργοί συνεδρίαζαν την ώρα που το ρωσικό Κοινοβούλιο δήλωνε ότι οποιαδήποτε «δήμευση» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ θα πρέπει να οδηγήσει σε νομική δράση κατά του Βελγίου και της Euroclear, του οργανισμού εκκαθάρισης που εδρεύει στις Βρυξέλλες, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος του δεσμευμένου ρωσικού κρατικού πλούτου.

Η ΕΕ έχει κολλήσει στο σχέδιο χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία δανείου 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, κυρίως επειδή το Βέλγιο επιδιώκει περαιτέρω εγγυήσεις σχετικά με νομικούς κινδύνους. Αξιωματούχοι της ΕΕ επιμένουν ότι η πρότασή τους δεν θίγει τα περιουσιακά δικαιώματα της Ρωσίας και έχουν προηγουμένως υποβαθμίσει τις συνέπειες πιθανών νομικών ενεργειών κατά του Βελγίου και της Euroclear.

Η ψηφοφορία της Δούμας αποτελεί απάντηση σε επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τους ηγέτες της ΕΕ τη Δευτέρα, στην οποία προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα 136 δισ. ευρώ το 2026–27 για να χρηματοδοτήσει την άμυνα και τη λειτουργία του Κράτους. Παρουσίασε τρεις επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι προτιμά ένα δάνειο αποζημιώσεων βασισμένο στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το σχέδιο σε Σύνοδο Κορυφής τον επόμενο μήνα, αφού απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία τον Οκτώβριο. Το Βέλγιο υποστηρίζει ότι το σχέδιο της ΕΕ στερείται κρίσιμων λεπτομερειών, όπως το τι θα συμβεί αν η Ρωσία αρνηθεί να πληρώσει αποζημιώσεις στην Ουκρανία, ή πώς θα κατανεμηθεί ο κίνδυνος αν η Μόσχα μηνύσει την Euroclear. Ο οργανισμός εκκαθάρισης τίτλων στις Βρυξέλλες φιλοξενεί περίπου τα δύο τρίτα του ρωσικού κρατικού πλούτου που βρίσκεται στη Δύση.

Την Πέμπτη, η Δούμα – το Κοινοβούλιο-σφραγίδα του Βλαντίμιρ Πούτιν – ψήφισε ομόφωνα υπέρ του ψηφίσματος, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπό της. «Η δήμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – όσο περίτεχνα κι αν αποκρύπτεται – δεν μπορεί να θεωρηθεί τίποτε άλλο παρά παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ρωσίας», ανέφερε. «Οποιαδήποτε παραβίαση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να επιφέρει την κατάλληλη νομική απάντηση, ξεκινώντας από αξιώσεις αποζημίωσης – με αίτημα για δέσμευση περιουσίας ως ασφαλιστικό μέτρο – προς την Euroclear και το Βέλγιο».

Η Euroclear αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά παρέπεμψε σε συνέντευξη που παραχώρησε η Διευθύνουσα Σύμβουλός της, Βαλερί Ουρμπέν, στη Le Monde νωρίτερα αυτό τον μήνα. Οτιδήποτε θυμίζει, έστω και από μακριά, δήμευση θα ήταν παράνομο, είπε: «Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει δικαστικά.

Στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, εξέφρασε τη γνωστή εχθρότητα της Κυβέρνησής του απέναντι στις προσπάθειες της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία, λέγοντας ότι θα ήταν αδιανόητο να «σταλεί το χρήμα του ουγγρικού λαού σε μια διεφθαρμένη ουκρανική πολεμική μαφία». Πρόκειται πιθανότατα για αναφορά στο σκάνδαλο διαφθοράς που ταλανίζει την ουκρανική Κυβέρνηση, το οποίο η Βουδαπέστη έχει αξιοποιήσει για να ενισχύσει τη στάση της κατά της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από τον Guardian