Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, πριν από μερικές ώρες προχώρησε σε μία ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από την ενέργεια και τα καύσιμα, έπειτα από τις απειλές για ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, οι πολίτες θα πρέπει «να απολαύσουν τις τρέχουσες τιμές της βενζίνης», προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση εφαρμογής του λεγόμενου « ναυτικού αποκλεισμού», η κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας θα επιδεινωθεί σημαντικά.

Enjoy the current pump figures. With the so-called ‘blockade’, Soon you’ll be nostalgic for $4–$5 gas. ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

Μάλιστα, τόνισε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο «σύντομα οι πολίτες θα νοσταλγούν τη βενζίνη στα 4-5 δολάρια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι τιμές θα μπορούσαν να εκτοξευθούν.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο κλίμα αυξημένης έντασης γύρω από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία θεωρούνται κομβικά για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα.

Στην ίδια ανάρτηση ο Γκαλιμπάφ δημοσίευσε και έναν χάρτη που δείχνει τις τρέχουσες τιμές της βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ.