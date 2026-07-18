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Ο κοσμηματοπώλης Μάριο Ροτζέρο, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 14 χρόνια και 9 μήνες φυλάκιση για τη δολοφονία δύο ληστών, έφτασε στις φυλακές του Μπολάτε για να παραδοθεί.
Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν έχει μετανιώσει για αυτό που έκανε, απάντησε:
«Ναι, αλλά εκ των υστέρων, πρέπει να βρεθείς σε αυτές τις καταστάσεις».
Στη συνέχεια, συνεχίζοντας να μιλάει στους δημοσιογράφους καθώς έμπαινε στο σωφρονιστικό κατάστημα, πρόσθεσε:
«Τι θα έλεγα στον Ματαρέλα; Ότι έδωσε χάρη σε έναν διακινητή που σκότωσε 30 ανθρώπους, έδωσε χάρη στη Μινέτι, οπότε πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα έπρεπε να ρωτήσει τη συνείδησή του και μετά να δει τι θα κάνει. Εγώ θα την περίμενα τη χάρη».
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του:
Πηγή: corrieremilano