Ο κοσμηματοπώλης Μάριο Ροτζέρο, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 14 χρόνια και 9 μήνες φυλάκιση για τη δολοφονία δύο ληστών, έφτασε στις φυλακές του Μπολάτε για να παραδοθεί.

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν έχει μετανιώσει για αυτό που έκανε, απάντησε:

«Ναι, αλλά εκ των υστέρων, πρέπει να βρεθείς σε αυτές τις καταστάσεις».

Στη συνέχεια, συνεχίζοντας να μιλάει στους δημοσιογράφους καθώς έμπαινε στο σωφρονιστικό κατάστημα, πρόσθεσε:

«Τι θα έλεγα στον Ματαρέλα; Ότι έδωσε χάρη σε έναν διακινητή που σκότωσε 30 ανθρώπους, έδωσε χάρη στη Μινέτι, οπότε πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα έπρεπε να ρωτήσει τη συνείδησή του και μετά να δει τι θα κάνει. Εγώ θα την περίμενα τη χάρη».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του:

Πηγή: corrieremilano