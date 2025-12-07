Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε σήμερα μια ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το πολιτικό του μέλλον, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την πολιτική αν λάβει προεδρική χάρη. Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω της μακροχρόνιας και πολύκροτης δίκης του, στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα συνταξιοδοτηθεί σε περίπτωση προεδρικής χάρης, ο Νετανιάχου απάντησε με κατηγορηματικό «Όχι», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να παραμείνει ενεργός στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ, παρά τις νομικές προκλήσεις.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίστηκε ενώπιον της δικαιοσύνης για πρώτη φορά μετά την υποβολή αιτήματος χάρης προς τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, ζητώντας να προστατευθεί πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για τη δίκη του για διαφθορά. Η κίνηση αυτή γίνεται στοχευμένα, ώστε να μπορεί να συνεχίσει απερίσπαστος την προεκλογική του εκστρατεία, ενόψει των Εκλογών του Οκτωβρίου του 2026.

Israeli Prime Minister closed the door on any questions about his intent to try to stay in power through next year’s elections and beyond. “When history is within reach, you don’t step aside, you step forward, and that is what I am doing,” he said at the 2025 DealBook Summit. pic.twitter.com/LaBW2mNq2l — DealBook (@dealbook) December 3, 2025

Το αίτημα Νετανιάχου έλαβε δημόσια υποστήριξη δύο φορές από τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ: πρώτα από το βήμα της Κνεσέτ και αργότερα μέσω επιστολής προς τον Πρόεδρο Χέρτσογκ. Ωστόσο, η ισραηλινή αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε χάρη θα έπρεπε να συνοδεύεται από παραίτηση του Πρωθυπουργού από την πολιτική και αναγνώριση της ενοχής του. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πριν από οποιοδήποτε αίτημα χάρης, πρέπει να διεξαχθούν κανονικά οι Εκλογές.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ τάσσεται υπέρ της λήξης της δίκης, μόνο αν ο Νετανιάχου αποσυρθεί από την πολιτική, προκειμένου να «ξεκαθαρίσει το χάος» στη χώρα και να ανοίξει ο δρόμος για εθνική ενότητα και ανασυγκρότηση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπένετ θα μπορούσε να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, εάν ο Νετανιάχου αποχωρήσει.

Former Israeli PM Naftali Bennett says that he supports a “binding agreement” that would see PM Netanyahu retire from political life in exchange for the end of three corruption cases against him. 🔴 LIVE updates: https://t.co/yjHv89OneN pic.twitter.com/WBGb2pTnWW — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 30, 2025



Η δίκη του, που ξεκίνησε το 2020, συνεχίζεται, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ζητώντας όμως χάρη, προτού υπάρξει καταδίκη, και χωρίς να παραδέχεται ενοχή.

Σήμερα, μικρός αριθμός διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το Δικαστήριο στο Τελ Αβίβ, με μερικούς να φορούν πορτοκαλί στολές φυλακής και να ζητούν τη φυλάκιση του Νετανιάχου. Μία διαδηλώτρια τόνισε ότι είναι αδιανόητο να ζητεί χάρη, χωρίς αναγνώριση ευθυνών.

Protesters have gathered in front of PM Netanyahu’s residence in Jerusalem and called for him to be brought to justice following his request to be pardoned from his corruption trial. 🔴 LIVE updates: https://t.co/MNOmSbpRRr pic.twitter.com/79wGrjKg4G — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 2, 2025



Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο Χέρτσογκ, οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι οι συνεχείς εμφανίσεις στο δικαστήριο «παρεμποδίζουν τη λειτουργία της Κυβέρνησης» και ότι μια χάρη θα ήταν επωφελής και για τη χώρα. Ωστόσο, στο Ισραήλ, η χάρη χορηγείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της δίκης και την καταδίκη, και ποτέ ενόσω η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος Χέρτσογκ ξεκαθάρισε ότι θα εξετάσει το αίτημα με απόλυτη προσοχή, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Κράτους και της κοινωνίας. «Μπροστά μου θα είναι μόνο τα συμφέροντα του Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά. Η υπόθεση Νετανιάχου έχει προκαλέσει βαθύ διχασμό στην ισραηλινή κοινωνία. Από τη μία πλευρά, οι υποστηρικτές του τον βλέπουν ως έμπειρο ηγέτη που έχει σταθεί δυνατός σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα, σημειώνοντας τα επιτεύγματά του στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε θέματα ασφαλείας και διεθνών σχέσεων. Για αυτούς, οι κατηγορίες εναντίον του θεωρούνται συχνά προϊόν πολιτικών επιθέσεων και προσπάθεια να τον απομακρύνουν από την εξουσία.

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του τον κατηγορούν για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας και υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών. Πιστεύουν ότι μια προεδρική χάρη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και θα στείλει αρνητικό μήνυμα για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των πολιτικών. Η ένταση γύρω από την υπόθεση έχει οδηγήσει σε μαζικές διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, με τον δημόσιο διάλογο να παραμένει πολωμένος και έντονα φορτισμένος.

Η πιθανότητα προεδρικής χάρης για τον Νετανιάχου αναμένεται να ανοίξει μια νέα σελίδα στην πολιτική ιστορία του Ισραήλ, με σοβαρές συνέπειες για τη σταθερότητα της Κυβέρνησης και τη συνοχή της κοινωνίας, ενώ η χώρα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις που μπορεί να καθορίσουν το μέλλον της πολιτικής σκηνής για τα επόμενα χρόνια.