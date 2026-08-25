Αυστηρό μήνυμα προς τους υπεύθυνους των υβριδικών επιθέσεων με drones στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε απηύθυνε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, διαμηνύοντας ότι «θα το πληρώσουν».

Από το Νοϊχάρντενμπεργκ του Βρανδεμβούργου, όπου συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο με αντικείμενο την οικονομία και την κλιματική αλλαγή, ο κ. Μερτς επιβεβαίωσε ότι η χώρα δέχεται «χειροπιαστές απειλές», την ώρα που ακτιβιστές της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις τεράστιες οικονομικές ζημιές των πρόσφατων δασικών πυρκαγιών.

«Χειροπιαστές απειλές» και αυστηρή προειδοποίηση

Όπως αποκαλύφθηκε, η γερμανική αστυνομία ανακάλυψε πρόσφατα ένα ακόμη drone εξοπλισμένο με στρατιωτικού τύπου εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια της πιθανής σύγκρουσης μεταγωγικού αεροσκάφους της εταιρείας DHL με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, καθώς και του εντοπισμού παγιδευμένου drone με εκρηκτικά στον ίδιο χώρο στις 4 Αυγούστου.

Ο κ. Μερτς υπογράμμισε ότι τα περιστατικά αυτά αποδεικνύουν πως η Γερμανία βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων:

«Οι επιτιθέμενοι αποδέχονται αδίστακτα ότι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Θα το πληρώσετε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καγκελάριος, παραπέμποντας στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που ενισχύει τις αρμοδιότητες των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών για την προστασία των πολιτών.

Παράλληλα, πάντως, ο Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι η Γερμανία παραμένει μια ασφαλής χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενισχύει άμεσα τα μέτρα προστασίας των κρίσιμων υποδομών.

Οικονομική αναζωογόνηση και κλιματική κρίση

Πέραν των θεμάτων ασφαλείας, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εστιάζει στην οικονομική πολιτική και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Καγκελάριος επανέλαβε την επιτακτική ανάγκη να βγει η γερμανική οικονομία από την παρατεταμένη επιβράδυνση, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όσον αφορά την κλιματική κρίση, ο κ. Μερτς παραδέχθηκε ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να αγνοηθούν και ζήτησε από τα συναρμόδια υπουργεία να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις προσαρμογής στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πυρά από την Greenpeace: «Σβήσε τη φωτιά»

Την ίδια ώρα, έξω από τον χώρο της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ακτιβιστές της Greenpeace, οι οποίοι ανάρτησαν πανό με το σύνθημα «Μερτς, σβήσε τη φωτιά», στηλιτεύοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές που έπληξαν πρόσφατα τη χώρα.

Σύμφωνα με έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα η περιβαλλοντική οργάνωση, οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων εβδομάδων έχουν κοστίσει ήδη 36 δισεκατομμύρια ευρώ στη γερμανική οικονομία.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Τίλο Μάακ, τόνισε ότι η προσαρμογή δεν αρκεί και απαίτησε την άμεση αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της κρίσης, δηλαδή τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.