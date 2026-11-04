Τον ρόλο της στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν στο δυσμενές αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παραδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ταυτόχρονα, κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αναθεωρήσει τη στάση του, υποστηρίζοντας πως θα ενεργούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εάν έπρεπε να αποφασίσει εκ νέου.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την επιθεώρηση των εργασιών ανέγερσης της νέας αίθουσας εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου. Εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη φθορά των υποψηφίων του κόμματός του κυρίως με τις πιέσεις που προκάλεσε στην καθημερινότητα των πολιτών η άνοδος στην τιμή της βενζίνης.

Με την τοποθέτησή του αυτή, ο Τραμπ ευθυγραμμίστηκε με τη δημόσια εκτίμηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε εντοπίσει στον πόλεμο τη βασική αιτία της ήττας.

Το ενεργειακό κόστος και η ψήφος των πολιτών

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές Βανς, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους συμφώνησε ότι η στρατιωτική επιχείρηση διαμόρφωσε τις επιλογές των ψηφοφόρων στην κάλπη.

«Θεωρώ ότι σε σημαντικό βαθμό ισχύει, καθώς οδήγησε σε μια πρόσκαιρη άνοδο στις τιμές των καυσίμων», ανέφερε ο Τραμπ, σημειώνοντας πως ήταν ένα ενδεχόμενο το οποίο είχε ήδη υπολογίσει.

«Γνώριζα εξαρχής ότι η σύγκρουση θα είχε συνέπειες. Όμως, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος, η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου από την Τεχεράνη αποτελεί αδιαπραγμάτευτη γραμμή», υπογράμμισε, επιβεβαιώνοντας πως η επιβάρυνση του ενεργειακού προϋπολογισμού των νοικοκυριών αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας για την κυβερνητική παράταξη.

Επιμονή στην απόφαση για στρατιωτική δράση

Αψηφώντας τις πολιτικές αναταράξεις, ο Τραμπ επέμεινε στη χρησιμότητα της στρατιωτικής επίθεσης, χαρακτηρίζοντάς την επιβεβλημένη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Εάν έπρεπε να λάβω την ίδια απόφαση σήμερα, θα το έκανα ξανά, διότι σε βάθος χρόνου αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο. Δεν υπάρχει περιθώριο να επιτραπεί στο Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Asked about Vice President JD Vance’s view that Republicans lost control of the House and Senate because of the conflict with Iran, President Trump told CBS News’ @Weijia Jiang it’s “largely true” because the war drove up the price of gasoline. “If I had to do it again, I’d have to do it again, because, long-term, it’s the only answer,” the president said, adding, “You can’t let Iran have a nuclear weapon.” Trump said he believes the Iran war was worth losing control of the Senate. He clarified that he does not believe the war itself is to blame for Republicans’ losses, but the price of gasoline. https://t.co/q3T5dkemcs — CBS News (@CBSNews) November 4, 2026

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για συντριπτική αποδυνάμωση του ιρανικού στρατεύματος ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων.

«Δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα στον σχεδιασμό αυτού του πολέμου. Οι στρατιωτικές τους δυνάμεις έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν ουσιαστικά πάψει να υφίστανται», υποστήριξε.

Επόμενα βήματα και στρατηγική στόχευση

Αναφορικά με το πολιτικό μέλλον και τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν αξιώματα το επόμενο διάστημα, ο Τραμπ απέφυγε σαφείς εκτιμήσεις.

«Ενδέχεται να μην κατέβει κανείς υποψήφιος. Ίσως να μην είναι ο συγκεκριμένος υποψήφιος. Κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιοι θα βρίσκονται στις λίστες», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια.

Η προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου δείχνει μια ξεκάθαρη προσπάθεια αποσύνδεσης της επιχειρησιακής αναγκαιότητας από το πρόσκαιρο εκλογικό κόστος. Ενώ αναγνωρίζει ότι η ακρίβεια στην ενέργεια πυροδότησε τη δυσαρέσκεια των εκλογέων, ταυτόχρονα διαμηνύει ότι οι μακροπρόθεσμοι γεωπολιτικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή υπερισχύουν των βραχυπρόθεσμων εκλογικών απωλειών.