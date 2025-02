Ο Ντεμίτριους Φρέζιερ, Αφροαμερικανός 52 ετών που είχε καταδικαστεί σε θάνατο πριν από τριάντα χρόνια για τον βιασμό και τον φόνο γυναίκας, εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στην Αλαμπάμα με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που επικρίνεται έντονα και χρησιμοποιήθηκε για 4η φορά σε αυτή την πολιτεία των ΗΠΑ.

Alabama death row inmate becomes fourth prisoner to be executed with nitrogen gas https://t.co/erUxA5FXWI

— Independent US (@IndyUSA) February 7, 2025