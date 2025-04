Ένας άνδρας 41 ετών εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στο Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, μετά την καταδίκη του στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο νεαρής μητέρας το 2004, αυξάνοντας σε 13 των αριθμό των εκτελέσεων από τις αρχές της χώρας το τρέχον έτος.

Μετά την απόρριψη της ύστατης προσφυγής των συνηγόρων του από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ο Μοϊσές Σαντοβάλ Μεντόσα εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες στη φυλακή του Χάντσβιλ, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές του Τέξας.

The execution of Moises Sandoval Mendoza has been carried out by lethal injection at the Texas State Penitentiary in Huntsville. Death was pronounced at 6:40PM local time. The execution occurred without incident.

— Midwestern Americanist (@TheMidwesternA1) April 23, 2025