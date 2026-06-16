Συγκλονίζει η ιστορία της 21χρονης Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, η οποία έχασε τη ζωή της, όταν έπεσε από γέφυρα, κάνοντας bungee jumping, χωρίς να την έχουν δέσει.

Η 21χρονη δεν είχε δεθεί καθόλου, με αποτέλεσμα αφού έπεσε από 45 μέτρα ύψος να σκοτωθεί. Το βίντεο στο οποίο φαίνονται οι εκπαιδευτές να την πετάνε από τη «γέφυρα Σκελετών» στη Λιμέιρα της πολιτείας Σάο Πάολο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με μαρτυρίες από ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά, είχε ζητήσει από τους εκπαιδευτές να την πετάξουν σε στυλ αεροπλάνο και έτσι την σήκωσαν από τα χέρια και τα πόδια και την άφησαν να πέσει.

Μάρτυρας είπε ότι υπήρχε πολύς κόσμος και πίεση στον χώρο, καθώς η ουρά ήταν τεράστια και οι υπάλληλοι θέλοντας να τελειώνουν, έκαναν τις κινήσεις τους μηχανικά.

Βίντεο που τραβήχτηκε επί τόπου δείχνει την 21χρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας να μεταφέρεται στην άκρη από τους εκπαιδευτές bungee jumping πριν την πετάξουν στο φαράγγι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Μια νοσοκόμα, η οποία είχε πάει να κάνει bungee jumping, είδε το περιστατικό και είπε πως «είδα ότι ανέπνεε βαριά και έλεγξα τις κόρες των ματιών της, και οι δύο ήταν διασταλμένες. Ένιωσα επίσης σφυγμό. Ήταν αδύναμη αλλά εξακολουθούσε να έχει τις αισθήσεις της», είπε για την 21χρονη.

Η νοσοκόμα είπε ότι συνέχισε να μιλά στη Μαρία Εντουάρντα σε μια προσπάθεια να τη διατηρήσει στις αισθήσεις της όσο περίμενε περαιτέρω βοήθεια, αλλά είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα και έπειτα από λίγο άφησε την τελευταία της πνοή.

«Δεν θυμόμαστε ποιος έπρεπε να τη δέσει»

Έξι άτομα προσήχθησαν για ανάκριση, με τρεις άνδρες, τον 42χρονο Μαϊκόν Φερνάντες Σίντρα, τον 32χρονος Λουίς Φελίπε Φελιτσιάνο Εγκόροφ και τον 27χρονο Βίτορ ντε Φρέιτας Γκονσάλβες να τίθενται υπό κράτηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Οι κατηγορούμενοι αποδέχτηκαν και ανέλαβαν συνειδητά τον κίνδυνο ότι οι πράξεις τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο, ακόμη και αν η πρόκληση θανάτου δεν ήταν άμεση πρόθεσή τους.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπαιδευτές φάνηκαν «αποπροσανατολισμένοι» κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων και δεν ήταν σε θέση να πουν ποιανού ήταν η ευθύνη να ασφαλίσει το σχοινί ή να πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο ασφαλείας πριν από το άλμα.

Ένας από τους άνδρες, ο Φελιτσιάνο Εγκόροφ, παραδέχτηκε ότι η ομάδα δεν είχε συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων όσον αφορά τους ελέγχους ασφαλείας.

Σε κατάθεση προς τους ερευνητές, φέρεται να είπε: «Μερικές φορές κάποιος από εμάς το έβαζε το σχοινί και κάποιος άλλος το έλεγχε. Μερικές φορές κάποιος το έκανε και κάποιος άλλος ερχόταν να δει αν ήταν σωστό. Έτσι λίγο πολύ λειτουργούσαμε».

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα έπρεπε να είχε συνδέσει τον εξοπλισμό ασφαλείας της Μαρίας Εντουάρντα ή να είχε πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο πριν από το άλμα της, ο Εγκόροφ φέρεται να απάντησε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί.

Στο επίκεντρο της έρευνας των αστυνομικών βρίσκεται η κάμερα που φορούσε η Μαρία στο κορμί της, προκειμένου να βιντεοσκοπήσει την πτώση.

Η κάμερα από το πουθενά χάθηκε… Σημειώνεται μάλιστα, ότι μάρτυρας είπε πως είδε έναν υπάλληλο να την αφαιρεί από τη σορό της 21χρονης.

«Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι είδα ένα μέλος του προσωπικού να βγάζει την GoPro από τον λαιμό της ενώ ήταν ήδη ξαπλωμένη στο έδαφος. Δεν ξέρω αν προσπαθούσε να κρύψει στοιχεία ή αν απλώς ανησυχούσε για την αξία του εξοπλισμού.

Η Μαρία Εδουάρντα κηδεύτηκε στο Σάο Πάολο την Κυριακή, όπου φίλοι και συγγενείς θυμήθηκαν το πάθος της για τον αθλητισμό και το πώς ονειρευόταν να γίνει δασκάλα Φυσικής Αγωγής και να εμπνέει τα παιδιά μέσω του αθλητισμού.

Το γυμναστήριο όπου εργαζόταν μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα μετά τον θάνατό της, γράφοντας: «Ντούντα, το φως σου, η χαρά σου και η ενέργειά σου θα μείνουν πάντα μαζί μας. Έφυγες πολύ νωρίς, αλλά οι αναμνήσεις που μοιραστήκαμε θα μείνουν στις καρδιές μας για πάντα».

Μετά την κηδεία της, η μητέρα της, η Βαλνένια, έγραψε: «Αυτό το καταραμένο σχοινί σε πήρε μακριά μου για πάντα. Αγαπημένη μου κόρη, έφυγες και το μόνο που έμεινε εδώ είναι πόνος και λαχτάρα. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Πηγή: Daily Mail