Το πρόσωπο που πούλησε στον Μάθιου Πέρι τη μοιραία δόση από την οποία κατέληξε, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης.

Πρόκειται για τη 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή και ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», που δήλωσε ένοχη τον περασμένο Σεπτέμβριο για πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας ότι διακίνησε την κεταμίνη που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού.

Πριν από την επιβολή της ποινής στον Σάνγκα, η μητριά του Πέρι, Ντέμπι Πέρι, ζήτησε από τον δικαστή να του επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή φυλάκισης .

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Εσύ που έχεις αρκετό ταλέντο για να βγάζεις χρήματα, επέλεξες τον έναν τρόπο που πληγώνει τους ανθρώπους», είπε. «Παρακαλώ δώστε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή φυλάκισης, ώστε να μην μπορεί να βλάψει άλλες οικογένειες σαν τη δική μας».

Η Σάνγκα όμως ήταν μόνο ένα από τα πέντε άτομα που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, διακινούσαν κεταμίνη στον Πέρι και οδήγησαν στον θάνατό του από υπερβολική δόση. Οι άλλοι τέσσερις δήλωσαν επίσης ένοχοι.

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος έδινε στον ηθοποιό με κεταμίνη λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο σε 30 μήνες φυλάκιση. Τον Δεκέμβριο, ο γιατρός Μαρκ Τσάβες από την Καλιφόρνια που πούλησε επίσης την κεταμίνη στον Πέρι, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό και τρία χρόνια υπό επιτήρηση.