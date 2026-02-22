Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε ότι καλεί τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακτιβιστή της άκρας δεξιάς Κεντέν Ντεράνκ και κατήγγειλε εξωτερική ανάμειξη στις υποθέσεις της Γαλλίας.

Ο φοιτητής Κεντέν Ντεράνκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ακροαριστερούς ακτιβιστές. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την Γαλλία.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση, η κυβέρνηση Τραμπ κατήγγειλε την Παρασκευή την πολιτική βία της άκρας αριστεράς και ζήτησε την προσαγωγή των υπευθύνων στην δικαιοσύνη.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, της οποίας ηγείται ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και προειδοποίησαν με αναρτήσεις στο Χ ότι «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως απειλή για την δημόσια ασφάλεια.

Η αντίδραση της Γαλλίας

«Καλέσαμε τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σχόλιο για την τραγωδία αυτή (…) η οποία αφορά την (γαλλική) εθνική κοινότητα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στα μέσα France Info/France Inter/Le Monde.

«Αρνούμαστε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών. «Η Γαλλία δεν δέχεται μαθήματα σχετικά με την βία, ιδίως από την διεθνή της αντίδρασης», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ