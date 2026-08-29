Έντονη δυσαρέσκεια εκδήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στρεφόμενος κατά του ειδικού δικαστηρίου του ΟΗΕ στη Χάγη. Ο Σέρβος ηγέτης έκανε λόγο για απαράδεκτη και «απολίτιστη» στάση των διεθνών αρχών, καθώς δεν εγκρίθηκε το αίτημα να περάσει ο Ράτκο Μλάντιτς τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στη χώρα του. Παράλληλα, εξέφρασε την αναμονή της κυβέρνησης για την απόφαση σχετικά με την παράδοση της σορού του.

Το τέλος στη Χάγη και τα απορριφθέντα αιτήματα

Ο καταδικασμένος σε ισόβια για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατά τη διάρκεια της βοσνιακής σύγκρουσης (1992-1995), απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών εντός του κέντρου κράτησης. Λίγο πριν την εκπνοή της ζωής του, το αρμόδιο δικαστικό όργανο είχε απορρίψει εκ νέου τις εκκλήσεις της οικογένειάς του και του Βελιγραδίου για αεροδιακομιδή σε σερβικό στρατιωτικό νοσοκομείο, υποστηρίζοντας πως η κατάστασή του παρέμενε σταθερή και η περίθαλψή του επαρκής.

Σχεδιασμοί για την κηδεία και σιγή από τον ΟΗΕ

Ο Βούτσιτς υπογράμμισε τη βούληση του κράτους να συνδράμει στην πραγματοποίηση μιας αξιοπρεπούς τελετής στη Σερβία, εφόσον το επιθυμούν οι οικείοι του, ενώ κατηγόρησε τη Χάγη ότι επεδίωκε το μοιραίο εντός των φυλακών. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι του δικαστηρίου απέφυγαν να τοποθετηθούν για το πότε ή αν θα επιστραφεί η σορός, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν πως ο εκλιπών επιθυμούσε να ταφεί δίπλα στην κόρη του, Άνα, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1994. Την ίδια ώρα, ο σερβικός υπουργός Δικαιοσύνης, Νέναντ Βούγιτς, γνωστοποίησε ότι προγραμματίζεται απόδοση στρατιωτικών και κρατικών τιμών, αναμένοντας την οριστική ενημέρωση από τις αρχές της Ολλανδίας.

Το ιστορικό υπόβαθρο και οι σφαγές στη Βοσνία

Ο Μλάντιτς υπήρξε κεντρική φιγούρα της σερβικής ηγεσίας κατά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, μαζί με τους Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και Ράντοβαν Κάρατζιτς. Ο πόλεμος στη Βοσνία άφησε πίσω του πάνω από 100.000 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους, με αποκορύφωμα τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, όπου οι δυνάμεις υπό τις διαταγές του εκτέλεσαν 8.000 Μουσουλμάνους σε περιοχή που τελούσε υπό την προστασία του ΟΗΕ.