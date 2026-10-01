Στη δέσμευση της τελικής έγκρισης του νέου Κανονισμού για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ κατά τη συνεδρίασή τους στο Λουξεμβούργο, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή ολοκληρώνει τη νομοθετική διαδικασία και αντικαθιστά την Οδηγία Επιστροφών του 2008, επιτρέποντας για πρώτη φορά στα κράτη μέλη τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προώθησε την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για έναν έκτακτο μηχανισμό αναστολής ασύλου σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης στα σύνορα, η οποία έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η τελική έγκριση του κανονισμού και οι δηλώσεις της Προεδρίας

Η συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο σφράγισε την υιοθέτηση του νέου Κανονισμού Επιστροφών, ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η έγκριση από το Συμβούλιο ακολούθησε τη θετική ψηφοφορία της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, και την προσωρινή συμφωνία των συννομοθετών που είχε επιτευχθεί την 1η Ιουνίου 2026, κατόπιν της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2025.

Ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο’Κάλαχαν, εκπροσωπώντας την περιοδική Προεδρία του Συμβουλίου, επισήμανε ότι περίπου δύο στους τρεις ανθρώπους που λαμβάνουν εντολή εγκατάλειψης της ΕΕ δεν αναχωρούν. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην υλοποίηση γρήγορων και αποτελεσματικών επιστροφών.

Η ελληνική πρόταση για έκτακτο μηχανισμό και εργαλειοποίηση

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανέφερε ότι το Σύμφωνο Μετανάστευσης και ο Κανονισμός Επιστροφών αποδίδουν τα πρώτα αποτελέσματα με τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών. Τόνισε ωστόσο ότι σε έκτακτες συνθήκες, όπως εκείνες στον Έβρο ή στη Θέουτα της Ισπανίας, τα υφιστάμενα εργαλεία δεν επαρκούν.

Ο κ. Πλεύρης παρουσίασε την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για έναν έκτακτο μηχανισμό στήριξης, ο οποίος προβλέπει:

Αυξημένη επιτήρηση των συνόρων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Δρομολόγηση άμεσων επιστροφών.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ ευχαρίστησε την Ελλάδα για την πρωτοβουλία, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν εντολής της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επεξεργάζεται ήδη τις ελληνικές προτάσεις. Το ζήτημα αναμένεται να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις αρχές Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Το Άρθρο 14: Κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες

Η πλέον πολυσυζητημένη διάταξη του Κανονισμού είναι το άρθρο 14, το οποίο επιτρέπει την μεταφορά ατόμων με απόφαση επιστροφής σε τρίτη χώρα με την οποία δεν διατηρούν κανέναν δεσμό (δηλαδή δεν είναι χώρα καταγωγής, προηγούμενης συνήθους διαμονής ή χώρα όπου έχουν δικαίωμα εισόδου). Για την εφαρμογή του απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης.

Οι προϋποθέσεις και οι κανόνες για τη σύναψη αυτών των συμφωνιών ορίζουν ότι:

Οι συμφωνίες συνάπτονται αποκλειστικά με τρίτες χώρες που σέβονται τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Διεθνές Δίκαιο και την αρχή της μη επαναπροώθησης. Η συμφωνία πρέπει να καθορίζει τις διαδικασίες επιστροφής, τους όρους παραμονής, τις υποχρεώσεις των μερών, καθώς και τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης ή επιδείνωσης της κατάστασης στη χώρα υποδοχής. Αν προβλέπεται περαιτέρω μεταφορά προς τη χώρα καταγωγής, πρέπει να καθορίζονται οι ενέργειες σε περίπτωση αδυναμίας μεταφοράς και να ορίζεται ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης. Ελλείψεις σε συγκεκριμένα τμήματα της επικράτειας της τρίτης χώρας ή για συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων δεν αποκλείουν τη συμφωνία, εφόσον υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις. Οι συμφωνίες συνιστούν εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και υπάγονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εξαιρούνται ρητά από κάθε επιστροφή σε τέτοια κέντρα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τα γειτονικά τους κράτη μέλη όταν διαπραγματεύονται συμφωνία με συνορεύουσα τρίτη χώρα, ενώ γνωστοποιούν κάθε συμφωνία στην Επιτροπή και τους εταίρους πριν από την εφαρμογή της.

Υποχρεώσεις, κυρώσεις και η ευρωπαϊκή εντολή επιστροφής

Ο Κανονισμός θεσπίζει υποχρέωση συνεργασίας για όσους δεν διατηρούν δικαίωμα παραμονής. Η άρνηση συνεργασίας επισύρει κυρώσεις, όπως περικοπή επιδομάτων, άρνηση κινήτρων εθελοντικής επιστροφής, χρηματικά πρόστιμα ή ποινικές κυρώσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Οι διοικητικοί όροι και τα όρια κράτησης διαμορφώνονται ως εξής:

Η απόφαση επιστροφής ορίζει κατά κανόνα προθεσμία αναχώρησης έως 30 ημερών. Η απαγόρευση νέας εισόδου στην ΕΕ ορίζεται έως τα 10 έτη, ενώ για δεόντως αιτιολογημένους λόγους μπορεί να φτάσει τα 20 έτη. Η κράτηση για απομάκρυνση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τους 24 μήνες σε περιπτώσεις μη συνεργασίας ή καθυστερήσεων στην έκδοση εγγράφων. Θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής, ένα κοινό έντυπο καταχώρισης των βασικών στοιχείων της απόφασης. Η αμοιβαία αναγνώριση παραμένει προαιρετική και θα επανεξεταστεί μετά από τρία χρόνια.

Αυστηρό καθεστώς για απειλές ασφαλείας και άμεση εφαρμογή

Για άτομα που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα ή συνδέονται με τρομοκρατία, προβλέπεται:

Άμεση και κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής. Επιβολή απαγόρευσης εισόδου αορίστου χρόνου, εφόσον κρίνεται δικαιολογημένη και αναλογική. Δυνατότητα κράτησης πέραν των 24 μηνών, κατόπιν δικαστικής απόφασης και επανεξέτασης ανά τρίμηνο, ακόμη και σε σωφρονιστικά καταστήματα (ξεχωριστά από τους λοιπούς κρατουμένους).

Ο Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την επομένη ημέρα. Ορισμένες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα κέντρα επιστροφής, θα εφαρμοστούν αμέσως, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις που απαιτούν προπαρασκευαστικές ενέργειες, θα τεθούν σε εφαρμογή, έναν χρόνο αργότερα.