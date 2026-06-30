Η εικόνα της καταστροφής στη Βενεζουέλα, μετά το χτύπημα του διπλού σεισμού, παραμένει συγκλονιστική. Στο σημείο επιχειρούν αδιάκοπα ξένες αποστολές διάσωσης, προσπαθώντας να εντοπίσουν ίχνη ζωής κάτω από τα γκρεμισμένα κτήρια.

Παρά το γεγονός ότι τα κρίσιμα πρώτα εικοσιτετράωρα έχουν περάσει και οι πιθανότητες μειώνονται δραματικά, οι διασώστες αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα απόγνωσης, μία ομάδα από την Ιορδανία κατάφερε να πετύχει το ακατόρθωτο: να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα, εστιάζοντας όλες της τις δυνάμεις στον εντοπισμό ενός μικρού παιδιού. Το νήπιο βρισκόταν εγκλωβισμένο στο σκοτάδι και τα ερείπια για έξι ολόκληρες ημέρες.

Η λύση δόθηκε χάρη στη χρήση προηγμένων συστημάτων θερμικής απεικόνισης.

Οι ειδικές κάμερες των διασωστών κατάφεραν να «διαβάσουν» το θερμικό αποτύπωμα του τρίχρονου παιδιού μέσα στα χαλάσματα. Λίγο αργότερα, το μικρό αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό, σκορπίζοντας δάκρυα ανακούφισης σε όσους συμμετείχαν στην υπεράνθρωπη αυτή επιχείρηση.

Δείτε το βίντεο από τη διάσωση του 3χρονου παιδιού:

A Jordanian rescue team used thermal imaging to rescue a toddler who had been trapped under rubble for six days in Caracas after back-to-back earthquakes struck Venezuela. The death toll has risen to more than 1,700, with tens of thousands still missing. pic.twitter.com/WqdrQPu97S — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 30, 2026

Πηγή βίντεο: Al Jazeera