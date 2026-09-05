Δύο άνθρωποι διασώθηκαν σε ξεχωριστές επιχειρήσεις στο Νεπάλ, 10 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.

Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από μια σήραγγα υδροηλεκτρικού εργοστασίου, σύμφωνα με ανάρτηση του γραφείου του Πρωθυπουργού της χώρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εργατών που απομακρύνθηκαν ζωντανοί στους τρεις. Υπενθυμίζουμε πως δύο Νεπαλέζοι εργάτες είχαν διασωθεί την Παρασκευή από σήραγγα στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A.

Βίντεο από τη διάσωση του τρίτου εργάτη:

Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι μια κοινή ομάδα διάσωσης από Νεπαλέζους στρατιωτικούς και Νοτιοκορεάτες εμπειρογνώμονες καταστροφών διέσωσε τον άνδρα από σήραγγα βάθους 225 μέτρων (738 ποδιών) και ότι ο ίδιος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Οι προσπάθειες διάσωσης επικεντρώνονται πλέον όλο και περισσότερο σε 12 υδροηλεκτρικά έργα σε ολόκληρο το Νεπάλ, όπου περίπου 900 εργάτες αγνοούνται και εκτιμάται ότι περίπου 500 παραμένουν εγκλωβισμένοι σε διάφορες σήραγγες, ανέφεραν οι Αρχές. Εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν έρευνες ανάμεσα σε συντρίμμια, κατεστραμμένες υποδομές και σήραγγες των έργων, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες.

Παράλληλα, στην πλημμυρισμένη πόλη Νουβακότ, μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή μέσα από ένα σπίτι βυθισμένο στην λάσπη.

Βίντεο από τη γυναίκα που διασώθηκε στο Νεπάλ μετά από δέκα ημέρες:

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Νεπάλ έδειχναν τους διασώστες να εντοπίζουν τη γυναίκα καλυμμένη με λάσπη. Της έδωσαν εμφιαλωμένο νερό πριν τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, τυλιγμένη με μια γκρι κουβέρτα.

Υπενθυμίζουμε πως τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες της 26ης Αυγούστου, οι οποίες προκλήθηκαν πιθανότατα από κατάρρευση παγετώνα, ενώ περισσότεροι από 5.000 παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ.

Πηγή: CBS News