Σκηνές που παρέπεμπαν σε ναυάγιο κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) στα νερά του ποταμού Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, όταν το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt ξέφυγε από την πορεία του και εμβόλισε το αγκυροβολημένο ποταμόπλοιο American Heritage, ανατρέποντάς το στο πλάι και προκαλώντας τη μερική βύθισή του.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, η αστραπιαία κινητοποίηση σωστικών συνεργείων, χειριστών ρυμουλκών, λιμενικών και αστυνομικών απέτρεψε μια ανείπωτη τραγωδία. Σύμφωνα με το Associated Press, και οι 180 επιβαίνοντες, περίπου 129 επιβάτες και μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν σώοι, ενώ 32 άνθρωποι, καθώς και δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν στη διάσωση, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που δεν κρίνονται κρίσιμα.

Τόσο η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, όσο και ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, έκαναν λόγο για «θαύμα στον Μισισιπή», καθώς δεν καταγράφηκε κανένας νεκρός ή αγνοούμενος.

Το χρονικό της σύγκρουσης και οι μαρτυρίες για «σκηνές Τιτανικού»

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα), μόλις δύο ώρες αφότου το American Heritage, ένα τετραώροφο ποταμόπλοιο της εταιρείας American Cruise Lines, κατασκευής 2015, είχε δέσει στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, ολοκληρώνοντας μια οκταήμερη κρουαζιέρα στις πολιτείες της Λουιζιάνας και του Μισισιπή. Από το σφοδρό χτύπημα του δεξαμενόπλοιου, το κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στην προβλήτα, άρχισε να παίρνει νερά και να γέρνει επικίνδυνα προτού ανατραπεί, την ώρα που ορισμένοι επιβάτες αποβιβάζονταν και δεκάδες άλλοι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το σκάφος ή έπεσαν στο νερό, αναγκάζοντας τις Αρχές να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία στον ποταμό για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης.

Μιλώντας στο CBS, ο αυτόπτης μάρτυρας Τζέιμι Χόλφορντ περιέγραψε τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης λέγοντας: «Ακουγόταν σαν πολεμική ταινία. Φανταστείτε τόνους ατσαλιού να συνθλίβονται. Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό», προσθέτοντας ότι έβλεπε επιβάτες και πλήρωμα να φωνάζουν και να κλαίνε την ώρα που το πλοίο βυθιζόταν.

Στο μικροσκόπιο βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης και το μήνυμα Τραμπ

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αμερικανική Ακτοφυλακή και ειδική ομάδα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε τεχνικό πρόβλημα στο δεξαμενόπλοιο. Η πλοίαρχος της Ακτοφυλακής, Μέλανι Μπέρναμ, δήλωσε ότι «φαίνεται πως υπήρξε κάποιου είδους απώλεια της δυνατότητας διεύθυνσης» του Atlantic Asphalt.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό» περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες συνεχάρη μέσω ανάρτησης στο Truth Social την αμερικανική Ακτοφυλακή για την «απίστευτη δουλειά» της, ενώ ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιβεβαίωσε τη συνδρομή των ομοσπονδιακών δυνάμεων στα τοπικά συνεργεία. Την πλήρη συνεργασία της με τις Αρχές ανακοίνωσε και η πλοιοκτήτρια εταιρεία American Cruise Lines.