Αφού επιδόθηκαν σε ανταλλαγή κατηγοριών και βαρύτατων χαρακτηρισμών μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης κι όχι μόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Γουστάβο Πέτρο φάνηκαν να θάβουν χθες το τσεκούρι το πολέμου. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κολομβίας χαρακτήρισαν αμφότεροι «καλή» τη μάλλον διακριτική συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, με παρόντες υπουργούς τους.

«Ναι, εργαστήκαμε γι’ αυτό και συνεννοηθήκαμε πολύ καλά, είχαμε πολύ καλή συνάντηση», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον Τύπο, ερωτηθείς αν έκλεισε κάποια συμφωνία με τον κολομβιανό ομόλογό του για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

President Trump on discussing counter-narcotic efforts with Colombian President Petro: “We’re working on that, we’re working on some other things, too, including sanctions. And we had a very good meeting.” pic.twitter.com/Jbl3K1Txgz — Department of State (@StateDept) February 3, 2026

Ανέφερε επίσης ότι «εργάστηκαν για τις κυρώσεις», λέγοντας χαρακτηριστικά, προς τους δημοσιογράφους.

«Αυτός και εγώ δεν ήμασταν ακριβώς οι καλύτεροι φίλοι, αλλά δεν ένιωσα προσβεβλημένος γιατί δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ. Δεν τον ήξερα καθόλου. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά, και έτσι συνεχίζουμε. Εργαζόμαστε επίσης σε κάποια άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων. Και ναι, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Μου φάνηκε φανταστική. Τα πηγαίνουμε υπέροχα».

#EnDesarrollo Donald Trump aseguró que habló con el presidente Gustavo Petro sobre las sanciones y la relación entre ambos mandatarios. “Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto. Y nos… pic.twitter.com/K2uhsEdzvh — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 3, 2026

Ο κ. Τραμπ είχε προσάψει επανειλημμένα στον κ. Πέτρο πως ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών—χωρίς να παρουσιάσει ποτέ αποδείξεις—κι επέβαλε στον σοσιαλδημοκράτη ομόλογό του και σε μέλη της οικογένειάς του οικονομικές και άλλες κυρώσεις.

Από την πλευρά του, ο Κολομβιανός πρόεδρος μίλησε για «θετική» συνάντηση.

Σημείωσε πως συζήτησαν ως «ελεύθεροι» άνθρωποι για τα «χειροπιαστά προβλήματα» και για τον «κοινό δρόμο».

Ο Κολομβιανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι ζήτησε από τον κ. Τραμπ να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή για να τερματιστεί η κρίση με τον ομόλογό του του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα—συμμάχου της Ουάσιγκτον—κάτι που αποδέχθηκε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, κατ’ αυτόν.

Aquí acompañando al Gustavo Petro, por si a Donald Trump se le ocurría alguna salida rara 🙃 Ya sé… los envidiosos dirán que es IA 😂 pic.twitter.com/79kIG4JDun — Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) February 3, 2026

Είπε ακόμη πως εισηγήθηκε στον πρόεδρο Τραμπ όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών πως «πρέπει να επιτεθούμε στους βαρόνους».

«Οι κυριότεροι παράγοντες της διακίνησης των ναρκωτικών δεν είναι αυτοί που φαντάζεστε. Ζουν στο Ντουμπάι, στο Μαϊάμι, στη Μαδρίτη. Έδωσα τα ονόματά τους στον πρόεδρο Τραμπ. Βρίσκονται εκτός της Κολομβίας και πρέπει να καταδιωχθούν», εξήγησε.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση των δυο ηγετών, με απόψεις και κοσμοθεωρίες διαμετρικά αντίθετες.

Γεγονός αρκετά ασυνήθιστο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάλεσε τους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, για μέρος τουλάχιστον της συνάντησής του με τον Κολομβιανό ομόλογό του.

Ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε να δημοσιοποιήσει μέσω X δυο φωτογραφίες τους, ενώ η κολομβιανή προεδρία περισσότερα στιγμιότυπα, ανάμεσά τους βίντεο στο οποίο ο ρεπουμπλικάνος και ο άλλοτε αντάρτης που εξελέγη αρχηγός του κράτους ανταλλάσσουν χειραψία.

President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1 — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?… pic.twitter.com/R6ti5e9zzK — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

“Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia”. Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ήταν παρόντες στη συνάντηση, όπως και ο κολομβιανός υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες κι η υπουργός Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο.

Η συνάντηση καταγράφτηκε έναν μήνα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, που δηλώνει ανοικτά ότι θεωρεί τη Λατινική Αμερική «πίσω αυλή»—μέρος της σφαίρας επιρροής—των ΗΠΑ, έστειλε αμερικανικές ειδικές δυνάμεις να αιχμαλωτίσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προτού πει πως η Ουάσιγκτον εννοεί πλέον να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις του Καράκας, ειδικά όσον αφορά το πετρέλαιο.

Με ένα βιβλίο του Τραμπ στα χέρια ο Γκουστάβο Πέτρο

Κρατώντας ένα βιβλίο γραμμένο από τον Ντόνανλτ Τραμπ στα χέρια του, προσήλθε στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο ομόλογός του της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο.

Το βιβλίο έφερε τον τίτλο «Τραμπ: Η τέχνη της διαπραγμάτευσης» (Trump: The Art of Deal).

Lo que llevaban en sus manos el presidente Gustavo Petro y el embajador García- Peña al momento del saludo protocolario con Donald Trump ► https://t.co/z74V6ZUisV Vía @Uinvestigativa pic.twitter.com/gahJlUWQ4Q — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 3, 2026

Επίσης ο πρέσβης της Κολομβίας Γκαρσία Πένια, κρατούσε στα χέρια του κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης των δύο προέδρων, έναν φάκελο με τίτλο και περιεχόμενο που ήταν πολύ αποκαλυπτικό για τους στόχους της συνάντησης. Ανέγραφε με κεφαλαία γράμματα, «Σύμμαχος #1 κατά των ναρκοτρομοκρατών».

‘Aliado #1 contra narcoterroristas’: la carpeta que llevó Petro a su reunión con Trump: el mandatario colombiano llegó a la cita con su homólogo cargando una carpeta con un título y contenido muy diciente sobre los objetivos de la reunión. 📸Presidencia de Colombia y la Casa… pic.twitter.com/Ef50x4b5c1 — Cambio (@estoescambio) February 3, 2026

«Να προσέχει»

Η στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου εξώθησε τον κ. Πέτρο να πει πως, αν χρειαζόταν, θα «ξανάπαιρνε τα όπλα» για να υπερασπίσει τη χώρα του έναντι των ΗΠΑ, ενώ ο κ. Τραμπ διεμήνυε παράλληλα πως ο Kολομβιανός ομόλογός του καλά θα έκανε «να προσέχει τον πισινό του».

Χθες πάντως ο τόνος ήταν θεαματικά διαφορετικός.

Χαρακτηρίζοντας «τρομερό» τύπο τον κολομβιανό πρόεδρο, ο κ. Τραμπ είπε πως συμπεριφέρεται με «πολύ συμπαθητικό τρόπο» τον τελευταίο διάστημα, εδώ και «έναν-δυο μήνες».

«Προηγουμένως, ήταν επικριτικός, αλλά μετά την επιδρομή στη Βενεζουέλα.Έχει αλλάξει πολύ τη συμπεριφορά του», σχολίαζε με δόση ειρωνείας ακόμη προχθές ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η σχέση των δυο ανδρών μεταβλήθηκε θεαματικά την 7η Ιανουαρίου, όταν είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική συνδιάλεξη.

Η Μπογοτά έκανε χειρονομία καλής θέλησης έναντι του 79χρονου ρεπουμπλικάνου ανακοινώνοντας την Παρασκευή την επανέναρξη πτήσεων για τον επαναπατρισμό κολομβιανών μεταναστών υπό απέλαση, με κολομβιανά αεροσκάφη, έπειτα από οκτώ μήνες αναστολής.

Κοκαΐνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίζεται πως θα «εξαλείψει» τη διακίνηση ναρκωτικών και δεν δίστασε να διατάξει πλήγματα εναντίον δεκάδων πλεούμενων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με πάνω από εκατό νεκρούς. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται.

Η Κολομβία κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Για δεκαετίες, η Ουάσιγκτον βασιζόταν στην Μπογοτά για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Παρείχε γενναία χρηματοδότηση στην αστυνομία, στον στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών της Κολομβίας, δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο κ. Πέτρο, η παραγωγή και οι εξαγωγές κοκαΐνης αυξήθηκαν.

Και πέρυσι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αφαίρεσε την Κολομβία από τον κατάλογο των χωρών που χαρακτηρίζει συμμάχους της στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

