Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η μαζική στρατολόγηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι απλώς μια επιχείρηση αύξησης προσωπικού, είναι μια ενδεχόμενη «συνταγή για καταστροφή», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Guardian σε εκτενές της ρεπορτάζ.

Η ICE ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά και τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη την Πέμπτη 8/1.

Η ανησυχητική αποκάλυψη ότι μέλη νεοναζιστικών οργανώσεων όπως οι Proud Boys και η Κου Κλουξ Κλαν έχουν ενταχθεί ήδη στην ICE φέρνει στο προσκήνιο τον κίνδυνο συστηματικής βίας, ακροδεξιάς διείσδυσης και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχυμένων από μαζική χρηματοδότηση, μειωμένα πρότυπα εκπαίδευσης και σχεδόν ανύπαρκτη εποπτεία.

Οι όχι και τόσο νόμιμοι «Φύλακες του Νόμου»

Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ αύξησαν δραματικά τη δύναμη των αξιωματικών μετανάστευσης, προέκυψαν σοβαρά προβλήματα.

Ορισμένοι συνοριοφύλακες που στρατολογήθηκαν τη δεκαετία του 2000 αποδείχθηκαν μέλη καρτέλ.

Ένας απήγαγε και βίασε τρεις γυναίκες υπό την κράτησή του, ενώ δύο άλλοι καταδικάστηκαν για φόνο εκτός υπηρεσίας.

Τώρα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται να δημιουργήσει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων» στην ιστορία και ξεκινά μια τεράστια στρατολόγηση, υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρώην αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) προειδοποιούν ότι η κακή διαγωγή και η βία από αξιωματικούς ενδέχεται να αυξηθούν ως αποτέλεσμα.

Με τη στήριξη μιας άνευ προηγουμένου χρηματοδότησης 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δραστηριότητες μετανάστευσης και επιβολής των συνόρων, το DHS προσέλαβε ακόμη 10 χιλιάδες νέους υπαλλήλους της ICE και 3 χιλιάδες υπαλλήλους της CBP φτάνοντας στο σύνολο των 23 χιλιάδων μελών της Υπηρεσίας.

Στον απεγνωσμένο αγώνα του για την επίτευξη του επιθετικού στόχου των 3 χιλιάδων συλλήψεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση ανά ημέρα, όπως τον έθεσε ο αναπληρωτής αρχηγός προσωπικού του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, το DHS διαφημίζει τώρα σημαντικά κίνητρα για τους νεοσύλλεκτους του ICE.

Αυτό περιλαμβάνει μπόνους υπογραφής έως και 50 χιλιάδες δολάρια και έως 60 χιλιάδες δολάρια για αποπληρωμή φοιτητικού δανείου.

Εκτός από την επέκταση του ορίου ηλικίας, το DHS επιτάχυνε την ένταξη νέων προσλήψεων, συντομεύοντας την εκπαίδευση από 13 εβδομάδες σε μόλις 8, ενώ μείωσε τα μαθήματα ισπανικών, τα μαθήματα πυροβόλων όπλων και τη διδασκαλία στην τάξη, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι στο NBC News.

Η υπάρχουσα εκπαίδευση, σύμφωνα με αναλυτές και νομικούς, δεν αποτρέπει την κακή διαγωγή.

Η Michelle Brané, πρώην συνήγορος του πολίτη για θέματα κράτησης μεταναστών υπό τον Joe Biden, δήλωσε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι ορισμένοι αξιωματικοί του ICE και της CBP έχουν «πολύ κακή κατανόηση του νόμου, πότε επιτρέπεται να συλλάβεις κάποιον, πότε χρειάζεσαι ένταλμα, τι συνιστά έγκυρο ένταλμα ή ακόμα και βασικά στοιχεία για το πώς υποτίθεται ότι οι άνθρωποι εισέρχονται στη χώρα», και αυτό πριν από τη συντόμευση της εκπαίδευσης.

Ορισμένοι Πράκτορες πίστευαν λανθασμένα ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να υποβάλουν Αίτηση για Άσυλο από το Μεξικό, ή να διασχίσουν τα σύνορα σε σημεία εισόδου που η CBP είχε αποκλείσει.

Αυτή η άγνοια μπορεί να τροφοδοτήσει την οργή των Πρακτόρων απέναντι στους Μετανάστες, όπως είπε η Brané: «Δημιουργεί δυσαρέσκεια στο προσωπικό, και τότε είναι που οι άνθρωποι αρχίζουν να γίνονται απάνθρωποι και να υφίστανται φρικτή μεταχείριση».

«Θέλουν να γίνουν ο ιδιωτικός στρατός του Τραμπ»

Τα κίνητρα προσλήψεων και η επέκταση της επιλεξιμότητας υποδηλώνουν ότι το DHS δυσκολεύεται να επιτύχει τους στόχους του Λευκού Οίκου, αν και η ICE δήλωσε το καλοκαίρι του 2025 ότι είχε λάβει περισσότερες από 100.000 αιτήσεις σε δύο εβδομάδες.

Η Λίλιαν Σεράνο, Διευθύντρια του Συνασπισμού Κοινοτήτων των Νοτίων Συνόρων, σημείωσε ότι το DHS στρατολογεί παραδοσιακά άτομα σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, όπου υπάρχουν λίγες επαγγελματικές προοπτικές: «Κάποιοι βλέπουν τη συνοριακή περιπολία ως τρόπο να βρουν καλά αμειβόμενη εργασία που θα βγάλει τις οικογένειές τους από τη φτώχεια, παρόλο που αυτή η εργασία σημαίνει ότι στοχεύουν τις δικές τους κοινότητες».

Η στρατολόγηση του Τραμπ στοχεύει νέους, με εκδηλώσεις σε Σχολεία παραμεθόριων περιοχών.

Ο συνασπισμός της Σεράνο έχει εντοπίσει εδώ και χρόνια περιπτώσεις κακής διαγωγής και δολοφονιών από συνοριοφύλακες, και παρατηρεί ότι η συμπεριφορά τους φέτος έχει επιδεινωθεί: «Η μετατόπιση ήταν άμεση, με τους αστυνομικούς να έχουν μεγαλύτερο θάρρος να παραβιάζουν ανοιχτά τις πολιτικές τους, ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι καταγράφονται».

Νεοναζί των “Proud Boys” και ρατσιστές της «Κου Κλουξ Κλαν» προσλήφθηκαν ως Πράκτορες στην ICE

Ο Σκοτ Σούτσαρτ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του ICE υπό τον Μπάιντεν, εκφράζει ανησυχία για την πρόσληψη λευκών ακροδεξιών εθνικιστών και βίαιων νεοναζί εξτρεμιστών, καθώς το DHS μειώνει τα πρότυπά του και επιταχύνει την εκπαίδευση: «Οι τρομακτικοί είναι όσοι θέλουν να γίνουν ο ιδιωτικός στρατός του Τραμπ, οι εξεγερμένοι του Καπιτώλιου, οι Proud Boys, οι άνδρες της Κου Κλουξ Κλαν και άλλοι ακροδεξιοί».

Ιστορικά, οι προσπάθειες για την αποτροπή πρόσληψης αξιωματικών που είναι επιρρεπείς σε εγκλήματα επικεντρώνονταν σε δεσμούς με καρτέλ, αν και η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, όπου αξιωματικοί εκτός υπηρεσίας συμμετείχαν στις ταραχές, ευαισθητοποίησε περισσότερο τους αξιωματούχους για τις απειλές διείσδυσης ακροδεξιών στις προσλήψεις.

Παρά τους ελέγχους ιστορικού, δεν φαίνεται να γίνονται προσπάθειες για την εξάλειψη των ακροδεξιών ιδεολογιών.

Οι φόβοι αυτοί ενισχύονται από τις διαδικτυακές στρατολογικές προσπάθειες του DHS και από την προβολή σκληρής μεταχείρισης μεταναστών, όπως βιντεοσκοπήσεις από τη γραμματέα Kristi Noem ή meme με αλιγάτορες ως Πράκτορες της ICE.

Πρόσφατες καμπάνιες στρατολόγησης χρησιμοποιούν φράσεις όπως: «Υπερασπιστείτε τον πολιτισμό σας!», «Εξασφαλίστε τη Χρυσή Εποχή» και «Θέλετε να απελάσετε τους παράνομους μετανάστες με τα περήφανα αγόρια (σ.σ. Proud Boys) σας;».

Μια ανάρτηση στο X.com παρουσίαζε τον «θείο Σαμ» σαν εξώφυλλο με τίτλο λευκού εθνικιστικού βιβλίου του 1978 που υπερασπιζόταν τον Χίτλερ. Το DHS ισχυρίστηκε ότι ο θείος Σαμ «βρίσκεται σε σταυροδρόμι, σκεπτόμενος προς ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει η Αμερική».

Η Brané σχολίασε: «Το μήνυμα είναι σαφές: προκαλούμε σκόπιμα κακό για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να φύγουν οικειοθελώς. Είναι η σκληρότητα και φαίνονται περήφανοι γι’ αυτήν. Τώρα έρχονται νεοσύλλεκτοι με την ιδέα ότι είναι εκεί για να βλάψουν τη μετανάστευση και να είναι όσο πιο σκληροί γίνεται. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότερη κακοποίηση και κακομεταχείριση».

Οι εκπρόσωποι του DHS, ICE και CBP δεν απάντησαν σε αιτήματα για συνεντεύξεις και λεπτομερή ερωτήματα σχετικά με τις στρατηγικές προσλήψεων και την ανάρμοστη συμπεριφορά αξιωματικών.

«Συνταγή για καταστροφή»

Οι ειδικοί βλέπουν τις εξελίξεις ως αντανακλαστικές ευρύτερων συστημικών αλλαγών. Η μείωση της εκπαίδευσης συμβαδίζει με την κατάρρευση του Κράτους Δικαίου, σημειώνει ο Shuchart, επισημαίνοντας ότι η καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ βασίστηκε σε αντισυνταγματικές πρακτικές και παράνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της φυλετικής κατηγοριοποίησης και των παράνομων απελάσεων.

«Δεν χρειάζεται να διδάσκεις σε κάποιον τον νόμο περί μετανάστευσης, αν έχει αποφασίσει ότι ο νόμος σημαίνει ότι ο Πρόεδρος μπορεί να απελάσει όποιον θέλει. Η άμεση μοναρχική διακυβέρνηση χωρίς νόμο δεν απαιτεί πολλή εκπαίδευση από τους στρατιώτες του βασιλιά».

Η έλλειψη λογοδοσίας επιδεινώνεται από τη διάβρωση της εποπτείας. Η Noem έχει κλείσει γραφεία εποπτείας του DHS που αποσκοπούσαν στην αποκάλυψη και πρόληψη της κακής διαγωγής.

«Επισπεύδουν την πρόσληψη αυτών των ευαίσθητων θέσεων, ενώ καταστρέφουν τα θεσμικά όργανα που διασφαλίζουν την εποπτεία και εκστομίζουν απίστευτα απάνθρωπη ρητορική για τους ανθρώπους που υπόκεινται σε αυτές τις πολιτικές», λέει ο Νόα Σραμ, στρατηγικός αναλυτής της ACLU Αριζόνας. «Είναι συνταγή για καταστροφή».

Οι ειδικοί ανησυχούν για την ανάπτυξη συνοριοφυλάκων (ICE) σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσινγκτον. «Οι συνοριοφύλακες δεν είναι εκπαιδευμένοι στον έλεγχο πλήθους. Ορισμένοι θεωρούν τον εαυτό τους στρατιωτική δύναμη», σημειώνει ο Ρέινολντς.

Στο Λος Άντζελες, συνοριοφύλακες συνελήφθησαν για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με διαδηλωτές, ενώ ένας δικαστής επέκρινε τη διεξαγωγή ελέγχων μετανάστευσης χωρίς ένταλμα. Οι αναφορές για φυλετικό χαρακτηρισμό από CBP και ICE στην Καλιφόρνια συνεχίζονται.

Η Stacy Suh, Διευθύντρια Προγράμματος στο Detention Watch Network, επισημαίνει ότι η τεράστια επέκταση του ICE και του CBP θα έχει εκτεταμένες συνέπειες: «Καμία εκπαίδευση ή επιβράδυνση των προσλήψεων δεν θα αντιμετωπίσει την κουλτούρα μυστικότητας και ατιμωρησίας του ICE. Το κύριο πρόβλημα είναι το πόσο δύσκολο είναι να συρρικνωθεί το σύστημα μόλις επεκταθεί. Σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα στοχοποιούνται και θα κρατούνται, περισσότεροι άνθρωποι θα εξαναγκάζονται υπό κράτηση να αποδεχτούν την απέλαση και η βία μέσα στις φυλακές θα επιδεινωθεί».