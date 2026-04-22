Η ενημερωτική πλατφόρμα The Hill με έδρα την Ουάσιγκτον αναφέρει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει σχεδόν το ήμισυ του αποθέματος αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας Patriot και έχει δαπανήσει σε μεγάλο βαθμό έξι ακόμη βασικές κατηγορίες πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου του με το Ιράν.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), η κλίμακα της αεροπορικής και πυραυλικής εκστρατείας της επιχείρησης «Επική Οργή» έχει δημιουργήσει σημαντικά κενά στα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών, αναφέρει το δημοσίευμα του The Hill.

Η έκθεση του CSIS, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (21/4), περιγράφει λεπτομερώς τα ακόλουθα επίπεδα εξάντλησης:

Πύραυλοι Patriot: Σχεδόν το 50% του συνολικού αποθέματος εξαντλήθηκε.

Αναχαιτιστές THAAD: Περισσότερο από το ήμισυ του αποθέματος δαπανήθηκε.

Πύραυλοι Ακριβείας Κρούσης (PrSMs): Πάνω από το 45% του αποθέματος χρησιμοποιήθηκε.