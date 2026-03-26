Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή για σημαντική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά στόχων στο Ιράν, επιδιώκοντας να προηγηθεί ενδεχόμενων διπλωματικών εξελίξεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός.

 


Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, που επικαλείται ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και πρόσωπα με γνώση των εξελίξεων, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι επίκεινται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε την εντατικοποίηση των επιθέσεων μέσα σε διάστημα 48 ωρών, με στόχο καίριες υποδομές της ιρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας.

 


Η απόφαση φαίνεται να συνδέεται με την απόκτηση από το Ισραήλ ενός αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το οποίο –κατά τις ίδιες πηγές– έχει ήδη κοινοποιηθεί στην Τεχεράνη.

Οι βασικοί στόχοι του Ισραήλ

Η επιτάχυνση των επιχειρήσεων αποδίδεται στην ανησυχία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να προχωρήσει σύντομα σε ανακοίνωση έναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να αναστείλει τις στρατιωτικές δράσεις πριν το Ισραήλ πετύχει τους βασικούς του στόχους.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι κύριες επιδιώξεις είναι:

η εξουδετέρωση της απειλής από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους,
• η αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων,
• και η διαμόρφωση συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές πολιτικές αλλαγές στο Ιράν.

Όπως δήλωσε ο Μποάζ Μπισμούθ, αν δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η λήξη του πολέμου δεν θεωρείται εφικτή από ισραηλινής πλευράς.

Επιφυλάξεις για το αμερικανικό σχέδιο

Παρότι το προτεινόμενο σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις, στην ισραηλινή πλευρά κρίθηκε αρκετά συγκεκριμένο ώστε να προκαλέσει έντονη ανησυχία. Το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των πυραυλικών δυνατοτήτων.

 


Η απόφαση για την κλιμάκωση των επιθέσεων φέρεται να ελήφθη σε κλειστή σύσκεψη στο στρατιωτικό αρχηγείο του Ισραήλ, με τη συμμετοχή κορυφαίων στρατιωτικών στελεχών, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας και των υπηρεσιών πληροφοριών.

