Ουάσινγκτον και Μόσχα ενδέχεται να βλέπουν το μοντέλο ελέγχου της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ ως ένα μοντέλο που θα μπορούσαν να προκρίνουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρουν σε εκτενές δημοσίευμα οι Times του Λονδίνου.

Το βρετανικό μέσο επικαλείται «πηγή κοντά στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ», η οποία, υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε ότι σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η Ρωσία θα έχει τον έλεγχο της ασφάλειας και της οικονομίας στις περιοχές που κατέχει αυτή τη στιγμή, ενώ τυπικά αυτές θα παραμένουν μέρος της Ουκρανίας.

«Θα είναι όπως το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Με Ρώσο Κυβερνήτη και μια οικονομία που θα επηρεάζει τη Ρωσία, όχι την Ουκρανία. Αλλά θα εξακολουθεί να είναι Ουκρανία, καθώς το Κίεβο δεν θα απεμπολήσει την κυριαρχία του. Αλλά στην πραγματικότητα θα είναι κατεχόμενο έδαφος και το μοντέλο είναι η Παλαιστίνη», εξήγησε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η ιδέα τέθηκε κατά τη συνάντηση Ρώσων αξιωματούχων με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς ψευδές», κατηγορώντας τους Times ότι έχουν «απαίσιες πηγές».

«Τίποτα τέτοιο δεν συζητήθηκε με κανέναν, σε κανένα σημείο», τόνισε η Κέλι.