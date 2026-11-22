Μια εκτενής έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από το αμερικανικό στρατιωτικό περιοδικό Air & Space Forces Magazine αποκαλύπτει για πρώτη φορά, μέσα από συνεντεύξεις με τα πληρώματα αεροσκαφών που συμμετείχαν, τα ονόματα των οποίων έχουν αντικατασταθεί με ψευδώνυμα για λόγους ασφαλείας, όσα εκτυλίχθηκαν στα πιλοτήρια και τις αίθουσες σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Midnight Hammer («Σφυρί του Μεσονυχτίου»), τον Ιούνιο του 2025, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φόρντοου.

Έπειτα από 18 ώρες πτήσης, δύο Αμερικανοί πιλότοι βομβαρδιστικών B-2 πλησίασαν τον στόχο τους, διακρίνοντας τα φώτα της Τεχεράνης από κάτω. «Θεέ μου, είναι η Τεχεράνη!» αναφώνησε ένας από αυτούς, προσθέτοντας: «Το κάνουμε. Είναι αληθινό».

Λίγα λεπτά αργότερα, δύο βόμβες βάρους 13.000 κιλών η καθεμία εκτοξεύτηκαν προς την υπόγεια εγκατάσταση στο Φόρντοου, ενώ οι πιλότοι έστρεψαν το αεροσκάφος για να δουν το αποτέλεσμα. Έπειτα από 15 δευτερόλεπτα, μια πύρινη σφαίρα υψώθηκε στο ύψος δεκαώροφου κτηρίου, φωτίζοντας τα βουνά.

Δεκαπέντε χρόνια σχεδιασμού, η αλλαγή της τελευταίας στιγμής και τα αεροπλάνα-δολώματα

Ο σχεδιασμός για το πλήγμα στο Φόρντοου είχε ξεκινήσει ήδη από το 2009, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν ύποπτες κατασκευές νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, με κεντρικό στοιχείο την ανάπτυξη της διατρητικής βόμβας GBU-57, την οποία μόνο το B-2 μπορεί να μεταφέρει.

Το σχέδιο στόχευε στα φρεάτια εξαερισμού ώστε να διοχετευθεί η έκρηξη στο εσωτερικό, όμως λίγες ημέρες πριν από την επίθεση διαπιστώθηκε ότι οι Ιρανοί είχαν επιχειρήσει να τα σφραγίσουν με σκυρόδεμα.

Η αλλαγή αυτή υποχρέωσε τους σχεδιαστές να τροποποιήσουν την εντολή βομβαρδισμού, το τελικό σχέδιο εγκρίθηκε μόλις 16 ώρες πριν από την αποστολή, ώστε το πρώτο αεροσκάφος να ανατινάξει το σκυρόδεμα και τα επόμενα πέντε να πλήξουν τις υπόγειες υποδομές.

Για να αποκρυφτεί η αναχώρηση επτά βομβαρδιστικών B-2 από την αεροπορική βάση Whiteman στο Μιζούρι, εφαρμόστηκε σχέδιο παραπλάνησης:

Αεροσκάφη-δολώματα: Επιπλέον βομβαρδιστικά απογειώθηκαν δυτικά σε κοινή θέα, οδηγώντας τα μέσα ενημέρωσης σε εικασίες περί αποστολής στο Γκουάμ ή τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ τα επτά βομβαρδιστικά της επίθεσης απογειώθηκαν κρυφά ανατολικά, διασχίζοντας τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο προς τη Μέση Ανατολή.

Υποστήριξη και συνθήκες πτήσης: Στην επιχείρηση συνέδραμαν περίπου 125 αεροσκάφη (μαχητικά F-22 και F-35, επιθετικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού). Οι οικογένειες των πιλότων δεν γνώριζαν τον προορισμό. «Δεν της είπα τίποτα. Απλώς πήγα στη δουλειά και δεν γύρισα», ανέφερε ο πιλότος με το ψευδώνυμο Άλφα για τη σύζυγό του, ενώ τα πληρώματα πέρασαν συνολικά περίπου 37 ώρες στον αέρα, κοιμώμενα σε διαστήματα 30 έως 45 λεπτών και χρησιμοποιώντας συνταγογραφούμενα διεγερτικά, καφέ και ενεργειακά ποτά.

Η ισραηλινή συνδρομή, η επίθεση και οι εκτιμήσεις ζημιών

Καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια της αποστολής διαδραμάτισε η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν που είχε ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου στο πλαίσιο της Επιχείρησης Rising Lion, καθώς ισραηλινά F-35 και F-15 εξουδετέρωσαν μεγάλο μέρος της ιρανικής αεράμυνας. «Εξάλειψαν πολλές απειλές και έκαναν την αποστολή πολύ ασφαλέστερη για εμάς», δήλωσε ο Άλφα.

Στις 2:10 π.μ. ώρα Ιράν ξεκίνησε το κύμα βομβαρδισμών, με έξι B-2 στο Φόρντοου και το έβδομο στο Νατάνζ, μέσα σε ένα αυστηρό χρονικό παράθυρο 15 δευτερολέπτων προς κάθε κατεύθυνση.

Συνολικά ρίχθηκαν 14 βόμβες διάτρησης καταφυγίων, συνολικού βάρους περίπου 190 μετρικών τόνων, ενώ υποβρύχια εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk κατά της πυρηνικής εγκατάστασης του Ισφαχάν.

Παρά τις προειδοποιήσεις στα πιλοτήρια κατά την αποχώρηση, η ανάλυση μετά την αποστολή έδειξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν έβαλαν κατά των B-2.

Μόλις εξήλθαν από τον ιρανικό εναέριο χώρο, τα πληρώματα εξέπεμψαν το μήνυμα «Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς!», ενώ κατά την επιστροφή πληροφορήθηκαν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει δημόσια την επιχείρηση, την επίσημη ονομασία της οποίας ορισμένοι πιλότοι έμαθαν μόνο στην απόρρητη ενημέρωση μετά την προσγείωση στο Μιζούρι, όπου τους παρουσιάστηκαν δορυφορικές φωτογραφίες των πληγμάτων.

Αν και η ακριβής έκταση των ζημιών παραμένει αδιευκρίνιστη, ο πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, δήλωσε στο περιοδικό ότι το ιρανικό πρόγραμμα φυγοκέντρησης όπως υπήρχε πριν από την επίθεση δεν υπάρχει πλέον και ό,τι απέμεινε αποτελείται κυρίως από υπολείμματα.