Εφιαλτικές στιγμές έζησε η Κύπρος το τελευταίο 24ωρο λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί. Η σφοδρή θαλασσοταραχή οδήγησε σε μια ανθρώπινη τραγωδία και προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο, οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν τρία σκάφη, εκ των οποίων τα δύο συνετρίβησαν στα βράχια.

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε άμεσα το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ», κινητοποιώντας ελικόπτερα της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, δυνάμεις της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρα.

Οι διασώστες κατάφεραν τελικά να ανασύρουν συνολικά έξι άτομα, ωστόσο ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο:

Δύο ακόμη επιβαίνοντες νοσηλεύονται στο ίδιο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Οι έρευνες των αρχών θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας, οπότε και κλιμάκιο του Τμήματος Αλιείας θα επιθεωρήσει τη θαλάσσια περιοχή για τυχόν πετρελαϊκή ρύπανση από την προσάραξη των σκαφών.

Η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ

«Ανακοινώνεται ότι, στις 29 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:30, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο με σκοπό την διάσωση ατόμων σε κίνδυνο από 3 σκάφη, 2 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από προσάραξή τους σε βράχια λόγω έντονης θαλασσοταραχής.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκαν, Ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, Ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Κατά την επιχείρηση ανασύρθηκαν συνολικά 6 άτομα.

Το πρώτο άτομο διασώθηκε από περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και είναι καλά στην υγεία του. Τα Ελικόπτερα Ε-Δ ανέσυραν 5 άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποδεσμεύτηκαν ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ένα άτομο, Ελληνοκύπριος, αφού ανασύρθηκε αναίσθητος από Ελικόπτερο Ε-Δ μεταφέρθηκε στο ΓΝ Αμμοχώστου, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του.»

Εκατοντάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 357 κλήσεις για βοήθεια, με τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών να καταγράφεται στην επαρχία Λευκωσίας. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας και εθελοντικών ομάδων, προχώρησαν σε αντλήσεις υδάτων, μετακινήσεις αντικειμένων και διασώσεις πολίτων.

Ανάμεσα στις επεμβάσεις ξεχώρισε ο απεγκλωβισμός ενός παιδιού από βεράντα 4ου ορόφου στον Άγιο Δομέτιο, το οποίο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Επίσης από τα έντονα φαινόμενα σημειώθηκε τραυματισμός 45χρονου από πτώση κεραυνού στον Κάτω Δρυ, κοντά στο εξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως η κατάστασή του είναι καλή και εκτός κινδύνου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας, Γιώργος Φουκαρής ανέφερε πως ο κεραυνός έπεσε σε κοντινό σημείο από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα ο 45χρονος να υποστεί ελαφρά εγκαύματα στον ώμο.

Όπως ανέφερε στο philenews o Κοινοτάρχης Κάτω Δρυ, Νίκος Βασιλείου, «από την πτώση του κεραυνού κινδύνευσαν τρία άτομα που μόλις εξήλθαν από αυτοκίνητο για να προσκυνήσουν στο εξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκονται λίγο έξω από την κοινότητα».

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ηλικιωμένος ελληνοκύπριος και δύο εργαζόμενοί του, ένας άντρας και μία γυναίκα.

Παράλληλα, ο Κρατικός Μηχανισμός διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί εισροής υδάτων και εγκλωβισμού ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, διαβεβαιώνοντας πως οι νοσοκομειακές υποδομές λειτούργησαν χωρίς προβλήματα.