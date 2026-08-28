Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα στη βόρεια Αφρική, καθώς η συσσωρευμένη ένταση από τις μαζικές μεταναστευτικές ροές των τελευταίων εβδομάδων οδήγησε σε ακραία επεισόδια. Εξαγριωμένοι διαδηλωτές, απαιτώντας την άμεση επαναπροώθηση των προσφύγων και μεταναστών στο Μαρόκο, έβαλαν φωτιά στον πρόχειρο καταυλισμό τους.

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στην παραλία Μπενίτεθ, όπου εκατοντάδες μετανάστες είχαν βρει καταφύγιο εδώ και εβδομάδες. Σοκαριστικά πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν πολίτες να τροφοδοτούν τις φλόγες, πετώντας συνεχώς αντικείμενα στη φωτιά.

Η κατάσταση ξέφυγε τόσο, που νωρίτερα ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να εμποδίσουν την έλευση οχημάτων του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία μετέφεραν είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και νερό. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν καθοριστική για να αποτραπούν τα χειρότερα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας δημιούργησαν κλοιό, χωρίζοντας το οργισμένο πλήθος από τους μετανάστες, οι οποίοι έντρομοι αναζήτησαν ασφάλεια καταφεύγοντας σε μια κοντινή προβλήτα.

Το δράμα των ανηλίκων

Το σκηνικό της Πέμπτης αποτελεί την κορύφωση μιας πρωτοφανούς κρίσης που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως και 80.000 άνθρωποι πέρασαν μαζικά τα σύνορα από το Μαρόκο προς τη Θέουτα, πολλοί εκ των οποίων κολυμπώντας, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 96 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Αν και η πλειονότητα των εισελθόντων οδηγήθηκε πίσω στο Μαρόκο τις επόμενες ημέρες, αρκετές χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στον ισπανικό θύλακα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία 1.500 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων. Εξ αυτών, περίπου 500 ανήλικα, κυρίως κορίτσια, θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτα και αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα στην ηπειρωτική Ισπανία, καθώς δικαιούνται την ειδική προστασία που προσφέρει ο νόμος.

Πολιτική θύελλα και κυβερνητικές αντιφάσεις στη Μαδρίτη

Οι εικόνες χάους στη Θέουτα έχουν προκαλέσει σφοδρούς τριγμούς στο εσωτερικό της Ισπανίας. Η κεντροαριστερή κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ (PSOE) δέχεται ασφυκτική πίεση από τη συντηρητική αντιπολίτευση. Το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox κάνουν ανοιχτά λόγο για «εισβολή», κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια και εγκατάλειψη των κατοίκων της περιοχής, απαιτώντας ταυτόχρονα μαζικές απελάσεις. Ωστόσο, οι διεθνείς συνθήκες και η ισπανική δικαιοσύνη απαγορεύουν ρητά τις μαζικές επαναπροωθήσεις, επιβάλλοντας την εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης.

Την ίδια στιγμή, το κυβερνητικό στρατόπεδο πλήττεται από εσωτερικές αντιφάσεις σχετικά με το αν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για το κύμα των μεταναστών. Η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, υποστηρίζει ότι η υπηρεσία πληροφοριών (CNI) είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση μία ημέρα πριν ξεκινήσει η μαζική έλευση.

Στον αντίποδα, ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, και άλλα στελέχη διαψεύδουν, υποστηρίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε προειδοποίηση για το πραγματικό μέγεθος και τις διαστάσεις που θα έπαιρνε η κρίση.

Με το ζήτημα να έχει πλέον προκαλέσει και διεθνείς αντιδράσεις, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί επισήμως στο ισπανικό κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα.